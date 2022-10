Αθλητικά

Σάκκαρη: Νίκη με το βλέμμα στα WTA Finals

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια πέρασε στις «16» στη Γουαδαλαχάρα κι ελπίζει για τα WTA Finals. Ποια θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση.

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στις νίκες, μετά από τρεις ήττες, επικρατώντας στον 1ο γύρο στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα, της Μάρτα Κόστιουκ, Νο 58 στον κόσμο, με 6-4, 6-4 μετά από 2 ώρες, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στις «16» του τουρνουά στο Μεξικό και διατηρώντας τις ελπίδες ζωντανές για την πρόκριση στα WTA Finals.

Η Ελληνίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το τραγικό service της Κόστιουκ, η οποία τελείωσε το παιχνίδι με 15 διπλά λάθη, αλλά και το 8/33 στο 2ο service (24%), ενώ παράλληλα η ίδια κατάφερε να σβήσει τα 11/13 break-points της Ουκρανής αθλήτριας. Στην επόμενη φάση η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ντανιέλ Κόλινς και Μαγκνταλένα Φρεχ.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της Μαρίας Σάκκαρη για να βρεθεί στα εφετινά WTA Finals (31 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου) και θα το καταφέρει μόνο με μια εξαιρετική πορεία στο WTA 1000 της Γουαδαλαχάρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ακράτα: Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

“The 2Night Show” - Στεφανουδάκης: Τα φτωχικά παιδικά χρόνια, η ιατρική και η μόδα (βίντεο)

Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)