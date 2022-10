Κοινωνία

Φυλακές Κασσαβέτειας: Σακάτεψαν στο ξύλο 16χρονο κρατούμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριο ξύλο ανάμεσα σε κρατούμενες στις φυλακές ανηλίκων Κασσαβετείας. Χτύπησαν μέχρι λιποθυμίας ανήλικο. Οι καταγγελίες και το χρονικό της επίθεσης.

Συμμορία Ρομά δε διστάζει να χτυπά και να ληστεύει συγκρατούμενους τους στις φυλακές Κασσαβέτειας από τη Συρία, μέσα σε ένα άγραφο νόμο των φυλακών, όπου κυριαρχεί το μπούλιγκ μεταξύ των κρατουμένων για τη φυλή ή την εθνικότητα που θα επικρατήσει.

Τελευταίο κρούσμα, ο άγριος ξυλοδαρμός το μεσημέρι της Δευτέρας δύο ανήλικων από τη Συρία από έξι ρομά που συνελήφθησαν, και όπως διαπιστώθηκε, χωρίς λόγο και αιτία, μόνο και μόνο, για να δείξουν ποιός είναι πιο ισχυρός.

Το χρονικό

Οι ρομά επιτέθηκαν κατά δύο Σύριων κρατουμένων όταν βγήκαν στο προαύλιο της φυλακής, που εκτίουν ποινή για μεταφορά παράνομων μεταναστών. Οι συλληφθέντες ως δράστες, που ήταν έξι άτομα, επιτέθηκαν στους δύο κρατούμενους 16 και 17 χρονών, τους έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον έναν στο φρύδι, ενώ προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημιά στον 16χρονο, που έφερε χτυπήματα δίπλα από τη μύτη και κάταγμα κάτω γνάθου.

Μάλιστα το θύμα λιποθύμησε και οι δράστες σταμάτησαν, γιατί νόμιζαν ότι τον είχαν σκοτώσει! Ο 16χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 17χρονος συμπατριώτης του δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

Οι ρομά που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό εντοπίστηκαν από τους φύλακες και συνελήφθησαν.

Τους χτυπούσαν και τους λήστευαν

Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σύριοι κρατούμενοι είχαν καταγγείλει τους ρομά ότι, εκτός από το μπούλιγκ που ασκούν , στο παρελθόν μπήκαν στον θάλαμό τους, τους χτυπούσαν και τους έκλεβαν κυρίως τηλεκάρτες, τσιγάρα και χρήματα που είχαν πάνω τους.

Για το λόγο αυτό, προχθές είπαν ότι δεν επιθυμούσαν να προαυλίζονται με τους ρομά, ώστε να φυλούν τα πράγματά τους. Όταν οι δύο ανήλικοι βγήκαν τελικά στο προαύλιο των φυλακών δέχτηκαν την επίθεση έξι νεαρών που τους χτύπησαν αλύπητα.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Οι έξι ανήλικοι 16 και 17 χρονών, μεταφέρθηκαν χθες στα Δικαστήρια με «κλούβα» της Αστυνομίας και συνοδεία αρκετών αστυνομικών.

Ο εισαγγελέας υπηρεσίας τους άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα στον ένα από τους φερόμενους ως δράστες άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού και σε έναν δεύτερο για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι έξι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Πέμπτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο παραδέχθηκε ότι πράγματι χτύπησε τον έναν Σύρο, με τους άλλους είτε να ισχυρίζονται ότι δεν ήταν αυτοί οι δράστες, ρίχνοντας την ευθύνη σε έναν άλλο ανήλικο ρομα, ο οποίος αποφυλακίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ακράτα: Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

“The 2Night Show” - Στεφανουδάκης: Τα φτωχικά παιδικά χρόνια, η ιατρική και η μόδα (βίντεο)

Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)