Καιρός: Πού έδειξε το θερμόμετρο υπό το μηδέν την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία έπεσε κατώ από μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μακεδονίας όπου ο υδράργυρος έπεσε έως και στους -3,5 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Οχυρό Νευροκοπίου (-3,5), Νευροκόπι (-1,5), Περιθώρι Νευροκοπίου (-1,2), Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας (-1,1), Παρανέστι Δράμας (-1,1), Βλάστη Κοζάνης (-0,7) και Μαυρολιθάρι Φωκίδας (0,4 βαθμοί).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στην ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές.

