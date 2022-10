Πολιτική

Μητσοτάκης: Κανένα έγκλημα δεν θα μείνει στο σκοτάδι

Η ασφάλεια όλων μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στο άβατο των Εξαρχείων.

«Είμαι σήμερα μαζί σας μία μέρα πριν τη γιορτή του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας για να δω από κοντά το καίριο έργο το οποίο επιτελείτε γυναίκες και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. αλλά κυρίως για να σας συγχαρώ από καρδιάς για τον επαγγελματισμό σας και τη συμβολή σας στην ασφάλεια των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας, στην πρώην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. «Η ασφάλεια όλων μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μία αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας», είπε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας την ανάγκη η πολιτική ασφάλειας να εφαρμόζεται παρά τις δυσκολίες αλλά και να προσαρμόζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες αγαθό του πολίτη γιατί συνδέεται άρρηκτα με τη σταθερότητα, με την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη, το δικαίωμα στην προκοπή, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη άσκηση κάθε ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος. Την επιβάλλει όχι μόνο η οργάνωση μιας ευνομούμενης πολιτείας αλλά η ίδια η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος μας καθώς και η διαφοροποίηση των απειλών κατά των κοινωνικών αγαθών της συλλογικής ευημερίας.

Η μετάλλαξη, η ίδια η εξέλιξη της παραβατικότητας περιλαμβάνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της ασφάλειας. Επίσης η αξιοποίηση της τεχνολογίας από επίδοξους εγκληματίες κάθε κλίμακας και η ανάδυση νέων υβριδικών απειλών, η υπονόμευση της δημοκρατίας από εξτρεμιστικές πράξεις αλλά και από ακραία ρητορική.

Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε τρεις νέες αποστολές που επωμίστηκε η ΕΛ.ΑΣ τα τρία τελευταία χρόνια: την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, τη σημαντική συμβολή της στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών αλλά και στην υπεράσπιση της εθνικής επικράτειας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όπως συμβαίνει σε κάθε προηγμένη κοινωνία οξύνονται οι ευαισθησίες των πολιτών και οι απαιτήσεις τους και είναι δείγμα ωριμότητας της κοινωνίας ότι η κακοποίηση γυναικών και ιδίως η κακοποίηση των παιδιών αλλά και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αναδεικνύονται πια και αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ευαισθησία και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Επεσήμανε ότι είναι δείγμα της αλληλεπίδρασης της ΕΛ.ΑΣ με την ελληνική κοινωνία να καταρτίζει καλύτερα τα στελέχη της και να επεμβαίνει αποτελεσματικά.

«Η κυβέρνηση υπερακοντίζοντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να σας στηρίξει ηθικά αλλά και υλικά στην απαιτητική σας αποστολή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας και δεν είναι τυχαίο ότι μία παλιά πληγή, που έχει τραυματίσει πολλαπλώς την ελληνική κοινωνία, η τρομοκρατική βία έχει πρακτικά ξεριζωθεί.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ότι καταργήθηκαν τα άβατα και τα Εξάρχεια παραδόθηκαν στους κατοίκους τους και στους επισκέπτες, στο ότι έγιναν παρεμβάσεις σε φοιτητικές εστίες που είχαν γίνει άντρο παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και στις λεπτομέρειες ενίσχυσης της φύλαξης των συνόρων.

ΣΥΡΙΖΑ: λίγη ενσυναίσθηση δεν θα έβλαπτε κ. Μητσοτάκη

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης έταζε ασφάλεια για όλους, έχει μετατρέψει τη χώρα σε λούνα παρκ της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος με μαφιόζικες δολοφονίες μέρα μεσημέρι και έχει το θράσος να μιλά για μείωση της εγκληματικότητας. Σε τρία χρόνια δεν έχει διαλευκανθεί ούτε μία δολοφονία από το ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας, ενώ ακόμα και η έρευνα για την εκτέλεση Καραϊβάζ είναι στο σκοτάδι.

Όσο για το «άβατο», η ΕΛ.ΑΣ χρειάστηκε τρία χρόνια για να κάνει μια επιχείρηση στις εστίες ενώ οι καταγγελίες ήταν γνωστές! Και ενώ ο μόνος που ευθυνόταν για την κατάντια αυτή ήταν ο εκλεκτός του ΟΝΝΕΔίτης κ. Δέρβος, που έδινε χιλιάδες ευρώ σε εταιρίες φύλαξης, για να βρίσκουν καταφύγιο τελικά εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου στην εστία.

Το πιο εξοργιστικό ωστόσο, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε απλά για «κατάχρηση εξουσίας» μεταξύ άλλων και για την καταγγελία βιασμού 19χρονης στο Α.Τ. Ομόνοιας από δύο ειδικούς φρουρούς. Κατάχρηση εξουσίας έγινε στο σπίτι της οικογένειας Ινδαρέ. Κατάχρηση εξουσίας και αυταρχισμός είναι τα εκατοντάδες περιστατικά ακραίας αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, το ξύλο που ρίχνουν τα ΜΑΤ σε φοιτητές που διαδηλώνουν για καλύτερη Παιδεία, και στους απεργούς της «Μαλαματίνας». Λίγη ενσυναίσθηση δεν θα έβλαπτε κ. Μητσοτάκη».

