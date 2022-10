Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: φιλιά, πάθη και… λάθη την Τετάρτη (εικόνες)

Σπαρταριστές καταστάσεις και ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ Τετάρτης υπόσχονται οι συντελεστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.



Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στην κωμική σειιρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπου μία αναγκαστική συγκατοίκηση, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

Απόψε στις 21:00, δείτε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Περίληψη αποψινού επεισοδίου

Ο Γιάννης μαθαίνει κατά λάθος ότι ο Αρίστος χούφτωσε την Περιστέρα και του ζητάει τα ρέστα, ενώ η Λίλα ανακοινώνει στην Μελίνα και την Περιστέρα ότι ο Παύλος, με τη δική της παρότρυνση φυσικά, αποφάσισε να γίνει ο αποκλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος των βιολογικών προϊόντων της Περιστέρας στο delicatessen.

Ταυτόχρονα, μια παρεξήγηση -όταν το λάπτοπ του Αλέξανδρου κολλήσει σε ένα όχι και τόσο αθώο site- θα οδηγήσει την Μελίνα να αναγκάσει τους δύο πατεράδες να μιλήσουν για τον έρωτα και τις σαρκικές σχέσεις στον Θάνο. Ασφαλώς χωρίς καμία επιτυχία…

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Αλέξανδρος καταφέρνει να κάνει μια συμμαθήτριά τους, την Τζοάν, να την πέσει στον Θάνο, για να έχει ο ίδιος το πεδίο ελεύθερο με την Εριέττα.





