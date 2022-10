Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι προσφορές αύξησαν την ζήτηση

Η πτώση της θερμοκρασίας και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως διαμορφώνεται μετά τις εκπτώσεις διυλιστηρίων και εταιρειών πώλησης, έφεραν περισσότερες παραγγελίες.

Οι προσφορές και οι εκπτώσεις των πετρελαϊκών εταιρειών σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης «ζέσταναν» το ενδιαφέρον των καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι η τελική τιμή παραμένει υψηλότερη από πέρυσι.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το παρατηρητήριο του υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώθηκε την Τρίτη (19/10) πανελλαδικά στο 1,414 ευρώ ανά λίτρο και στην Αττική 1,384 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι ενεργή και «τα περισσότερα τηλέφωνα με τα οποία οι καταναλωτές που κάνουν οι καταναλωτές για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την τιμή καταλήγουν σε παραγγελία έστω και για μικρή ποσότητα. Πιθανώς πολλοί σπεύδουν να επωφεληθούν από τις προσφορές που έχουν ανακοινωθεί και έχουν ημερομηνία λήξεως για να προλάβουν ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών το επόμενο διάστημα»

Η κυβέρνηση προχώρησε σε επιδότηση της τιμής με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 25 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ.

Οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με πιστωτική κάρτα και να εξοφλήσουν σε έως και 12 άτοκες δόσεις.

