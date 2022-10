Κοινωνία

Δημήτρης Σούρας: Θύμα κλοπής από την οικιακή βοηθό

Άρπαξε κόσμημα συναισθηματικής και χρηματικής αξίας και το πούλησε σε ενεχυροδανειστήριο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 36χρονης.

Θύμα κλοπής έπεσαν χθες ο γνωστός ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας και η σύζυγός του από την οικιακή τους βοηθό.

Η γυναίκα που εργαζόταν περιστασιακά στο σπίτι του ζευγαριού ήταν η μόνη που βρισκόταν στον χώρο όταν χάθηκε κόσμημα συναισθηματικής και χρηματικής αξίας, οπότε οι υποψίες στράφηκαν προς εκείνη, η οποία αργότερα παραδέχτηκε την πράξη της.Τελικά το βραχιόλι βρέθηκε σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας μετά την κλοπή.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 36χρονης αλλοδαπής για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, η 36χρονη που εργάζονταν περιστασιακά σε οικία στο Κολωνάκι ως οικιακή βοηθός, προέβη κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος (5) ετών σε κλοπές αντικειμένων, μεταξύ αυτών κοσμήματα μεγάλη αξίας.

Η κατηγορούμενη κατά την προσαγωγή της, πρωινές ώρες της 17-10-2022 στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, αποδέχθηκε την αφαίρεση βραχιολιού μεγάλης αξίας το οποίο είχε παραδώσει ως ενέχυρο σε ενεχυροδανειστήριο. Το βραχιόλι εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον κάτοχο του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

