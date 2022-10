Πολιτική

Κίεβο: Δένδιας - Κουλέμπα συναντήθηκαν σε καταφύγιο (εικόνες)

Η ελληνική αποστολή αναγκάστηκε να φυγαδευτεί σε καταφύγιο, καθώς στο μέσον της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών, ήχησαν οι σειρήνες.

Στην Ουκρανία βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας που πραγματοποιεί συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους.

Ο Νίκος Δένδιας, κατά την επισκεψή του στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, χρειάστηκε να φυγαδευτεί σε καταφύγιο πολέμου, καθώς ήχησαν οι σειρήνες και διακόπηκε η συνομιλία με τον ομόλογό του.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ και η αντιπροσωπεία είναι καλά και βρίσκονται σε καταφύγιο, μαζί με Ουκρανό ομόλογό του και αναμένεται πλην απροόπτοου να συναντηθεί αργότερα και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, έχουν ενταθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά την επίθεση στη Γέφυρα του Κερτς, που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας, κατέθεσε ανθοδέσμη στο μνημείο για τους πεσόντες στο Κίεβο, μαζί με τον ουκρανό ομόλογό του.

Κατέθεσα ανθοδέσμη στο Μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της #Ουκρανίας στο #Κίεβο, μαζί με τον ομόλογό μου της Ουκρανίας @DmytroKuleba, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της ????. pic.twitter.com/5g0bekyaV9 — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022

Στην ατζέντα των συζητήσεων, βρίσκεται η κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ουκρανία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ακαδημαϊκά θέματα και η ομογένεια.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ουκρανίας στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Ν. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της Ουκρανίας.

Ο Νίκος Δένδιας, μέσα από αναρτήσεις του στο Twitter, ανακοίνωσε ότι κατά την έναρξη επίσκεψής του στο Κίεβο, συναντήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία με τον Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, T.Plachkova, τον Πρύτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης, M.Trofymenko, και την Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Κύπρου, Λίνα Θεμιστοκλέους.

Ατζέντα: κοινοβουλευτική διπλωματία, σχέσεις ????????, εισβολή ????στην ????, ????, ακαδημαϊκά θέματα & ????ομογένεια. Καταδίκασα πλήρως τον αναθεωρητισμό. Ευχαρίστησα την @LThemistokleous για τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού από????, συμπεριλαμβανομένων????πολιτών & ομογενών. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022

