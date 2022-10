Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Η τηλεθέαση χτύπησε “κόκκινο” την Τρίτη

Αν η πρεμιέρα τους έκανε αίσθηση, η δεύτερη μέρα ήταν σαρωτική, διευρύνοντας την διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» παρέμειναν και χθες, Τρίτη 18 Οκτωβρίου, στην κορυφή της τηλεθέασης, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά τους από τον ανταγωνισμό.

Χτυπώντας κόκκινο στη τηλεθέαση, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση τερμάτισαν και πάλι πρώτοι, στην ώρα προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 25,5%

Η εκπομπή κυριάρχησε καθ’ όλη την ώρα μετάδοσής της, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 11 μονάδες, ενώ σε επίπεδο τετάρτου (20:45-21:00) σημείωσε ποσοστό 29,1% .

