Δολοφονία Άλκη: Εισαγγελέας για οπαδικό σύνθημα στο ΠΑΟΚ - Άρης

«Τον σκότωσα γιατί..». Εισαγγελική παρέμβαση για το σύνθημα για τον Άλκη Καμπάνο στον ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΡΗ

Προκαταρκτική εξέταση για οπαδικό σύνθημα «Τον σκότωσα γιατί ήταν Αρειανός…» στον πρόσφατο αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΑΡΗ, στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας, παρήγγειλε ο αθλητικός εισαγγελέας. Είχε προηγηθεί αναφορά της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. προς την αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με βάση το περιεχόμενο της αναφοράς, επρόκειτο για σύνθημα που φώναξαν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας και σύμφωνα με παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας, συνδεόταν με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, το αδίκημα που θα διερευνηθεί συνδέεται με την παρότρυνση, υποκίνηση και ενθάρρυνση στην τέλεση πράξεων βίας.

Την έρευνα καλούνται να φέρουν εις πέρας αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας.

