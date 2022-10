Οικονομία

Τουρισμός: Είδηση στα διεθνή ΜΜΕ τα ρεκόρ της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ελληνικός τουρισμός και οι εντυπωσιακές επιδόσεις που σημείωσε στα ταξιδιωτικά έσοδα έγιναν «πρωτοσέλιδο» σε ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης.

Τις εντυπωσιακές επιδόσεις που κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός στα ταξιδιωτικά έσοδα αποτυπώνουν σε δημοσιεύματά τους ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Le Figaro αλλά και το γερμανικό Der Spiegel επικαλούνται στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα έσοδα Αυγούστου και υπογραμμίζουν ότι παρά τις δυσκολίες που έφερε εφέτος ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, εντούτοις η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τις ταξιδιωτικές εισπράξεις ακόμα και σε σύγκριση με το 2019 που ήταν χρονιά-ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι εφέτος τον Αύγουστο τα έσοδα που έφερε ο τουρισμός στη χώρα ήταν αυξημένα κατά 23,4% στα καταλύματα σε σχέση με το 2019, ενώ στα καταστήματα εστίασης η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 13,6%.

Στα ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, που τόνισε ότι τα ταξιδιωτικά έσοδα ενισχύουν τη μέση ελληνική οικογένεια και την εθνική οικονομία, καθώς και του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννη Ρέτσου, ο οποίος εκτιμά ότι οι εφετινές τουριστικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τις αντίστοιχες του 2019 με αποτέλεσμα να αντισταθμιστούν οι απώλειες των δύο χρόνων πανδημίας.

«Το 2019 είναι έτος αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό με αριθμό ρεκόρ 33 εκ. τουριστών, γεγονός που είχε συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της οικονομίας, μετά από μια δεκαετία κρίσης χρέους (2009-2018), καθώς ο τουρισμός είναι η «μηχανή» της οικονομίας της χώρας, συμβάλλοντας στο 1/4 του ΑΕΠ. Η Ελλάδα, χτυπημένη από υψηλό πληθωρισμό, όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει ανάπτυξη 5,3% φέτος και 2,1% για το 2023, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού» αναφέρει χαρακτηριστικά η Le Figaro, ενώ το Der Spigel προσθέτει ότι οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία αποτελούν «ομάδα» στόχο για το χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για “περιορισμό των τιμών της ενέργειας”

Ρεύμα: Μεγάλες μειώσεις στις τιμές για τον Νοέμβριο

Κέβιν Σπέισι: Αθώος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης