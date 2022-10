Κοινωνία

Παιανία: Σύλληψη διαρρηκτών με κλεμμένο αυτοκίνητο

Τρία άτομα συνελήφθησαν λίγο αφού επιχείρησαν να διαρρήξουν μονοκατοικία στην Παιανία.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρία άτομα -δύο 23χρονοι και ένας 37χρονος- κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 16 Οκτωβρίου, αποπειράθηκαν να εισβάλλουν σε μονοκατοικία στην Παιανία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και διέφυγαν.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από αναζητήσεις κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο στην περιοχή του Γέρακα. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον οδηγό του οχήματος να σταματήσει, αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Μετά την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, οι τέσσερις επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή. Αφού τους καταδίωξαν πεζή, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δύο 27χρονους στο σημείο, ενώ ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την επόμενη μέρα στις Αχαρνές. Ο τέταρτος αναζητείται.

Όπως διαπιστώθηκε η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχε κλαπεί.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν ως δράστες σε 5 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια στην περιοχή της Παιανίας. Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και ρουχισμό.

Οι φερόμενοι ως δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

