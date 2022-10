Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Τα εγκεφαλικά, τα σημάδια θρόμβωσης και το μικροβίωμα

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!



Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Αφιέρωμα στα εγκεφαλικά και στην επίπτωσή τους στην υγεία και τη ζωή μας. Τι πρέπει να γίνει τις πρώτες ώρες και μετά;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Πανελλαδική πρωτοβουλία για προσφορά ημιμόνιμου μακιγιάζ φρυδιών σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Μαθαίνουμε τα σημάδια της θρόμβωσης στα άκρα και της πνευμονικής εμβολής. Πότε πρέπει να ελέγχονται τα παιδιά για θρομβοφιλία;

Πώς σχετίζονται το μικροβίωμα και ο πόνος στη μέση;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία σε σκύλους και γάτες;

