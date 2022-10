Life

Η Μέγκαν Μαρκλ στηρίζει τις γυναίκες του Ιράν (εικόνες)

Τη συμπαράστασή της στις γυναίκες του Ιράν εξέφρασε δημοσίως και αιφνιδίως η Μέγκαν Μαρκλ.

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην εκδήλωση «Women@Spotify» στα κεντρικά γραφεία του Spotify.

Ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μία μαύρη μπλούζα με τυπωμένο το μότο «Γυναίκες. Ζωή. Ελευθερία». Ήταν γραμμένο στη γλώσσα φαρσί.

Σύμφωνα με το Ηello η Μέγκαν εξέφρασε την υποστήριξή της στις γυναίκες του Ιράν οι οποίες με θάρρος βγαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Μαζί της ήταν δύο μέλη του φιλανθρωπικού οργανισμού της Archewell - η εκτελεστική αντιπρόεδρος επικοινωνίας Άσλεϊ Χάνσεν (Ashley Hansen) και η πρόεδρος του οργανισμού Μαντάνα Νταγιάνι (Mandana Dayani), αμφότερες από το Ιράν.

