Πολιτική

Κίεβο - Δένδιας σε Ζελένσκι: Aμέριστη η αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ουκρανία

Συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο είχε στο Κίεβο ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Η συγκίνηση του Δένδια με τον Κουλέμπα στο καταφύγιο για το σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”.

Δεκτός στο Κίεβο από τον Πρόεδρο Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά την συνάντησή τους, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού.

Ο ΥΠΕΞ @NikosDendias έγινε δεκτός στο Κίεβο από τον Πρόεδρο Ουκρανίας, V. Zelenskyy, παρουσία ????ΥΠΕΞ D.Kuleba. Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία& καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού https://t.co/f52sbYKjzy

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 19, 2022

Μετά το τέλος το πέρας των επαφών του στο Κίεβο ο Νίκος Δένδιας, δήλωσε σε δημοσιογράφους

«Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε μία σημαντική επίσκεψη σήμερα, εδώ στο Κίεβο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον ομόλογό μου, τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Dmytro Kuleba, καθώς και τον Πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy. Εξετάσαμε όλο το πλαίσιο των διμερών σχέσεων, τη δυνατότητα της Ελλάδας να βοηθήσει την ουκρανική προσπάθεια, αλλά επίσης και τα ευρύτερα ζητήματα του Διεθνούς Δικαίου. Γιατί, θέλω να είμαι σαφής, η υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, και στο διμερές πλαίσιο αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει μία στέρεα βάση. Η βάση είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, στην εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία όλων των κρατών, και στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Και είχα την ευκαιρία να αναδείξω το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Απειλείται από έναν μεγαλύτερο γείτονα κατά έναν τρόπο ο οποίος αντίκειται πλήρως στο Διεθνές Δίκαιο, και κατά συνέπεια η ελληνική κοινωνία μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει έναν λαό, ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία και την εδαφική του κυριαρχία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ήταν συγκινητικό για μένα και ότι ο Dmytro Kuleba κατά την τοποθέτησή του μέσα σε καταφύγιο -διότι αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στο δεύτερο υπόγειο εφόσον ήχησαν οι σειρήνες και η πόλη δέχτηκε επίθεση από πυραύλους- επανέλαβε το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης “Ελευθερία ή Θάνατος”. Δείχνει αυτό ότι η ουκρανική κοινωνία προσλαμβάνει την πρόκληση με τον ίδιο τρόπο που κι εμείς την καταλαβαίνουμε».

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ουκρανίας στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Ν. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών, και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες.

Ο υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε ανθοδέσμη στο μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας στο Κίεβο, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της.

Κατέθεσα ανθοδέσμη στο Μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της #Ουκρανίας στο #Κίεβο, μαζί με τον ομόλογό μου της Ουκρανίας @DmytroKuleba, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της ????. pic.twitter.com/5g0bekyaV9 — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στο Κίεβο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία με την πρόεδρο της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Ουκρανίας του ουκρανικού κοινοβουλίου, Τετιάνα Πλάσκοβα (Tetiana Plachkova), τον πρύτανη του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης Μίκολα Τροφιμένκο (Mykola Trofymenko), και την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Κύπρου, Λίνα Θεμιστοκλέους. Στην ατζέντα βρέθηκαν η κοινοβουλευτική διπλωματία, οι σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακαδημαϊκά θέματα και η ελληνική ομογένεια. Ο κ. Δένδιας καταδίκασε πλήρως τον αναθεωρητισμό και ευχαρίστησε την κ. Θεμιστοκλέους για τη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών και ομογενών.

