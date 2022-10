Κόσμος

Μεταναστευτικό - Τουρκική DW: Προβλέπεται νέα κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηγητής ειδικός σε θέματα μετανάστευσης κάνει τις προβλέψεις του για νέα ευρωπαϊκή κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τι «βλέπει».

O ειδικός σε θέματα μετανάστευσης καθηγητής Μουράτ Ερντογάν μιλώντας στην τουρκική υπηρεσία της DW, δεν απέκλεισε το γεγονός η Ευρώπη να βρεθεί ξανά μπροστά σε μία νέα κρίση πολύ σύντομα.

«Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση στα σύνορα, δείχνουν οι πληροφορίες που λαμβάνουμε, κι αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα».

Ο Τούρκος καθηγητής βλέπει την πρωτοβουλία που ονομάζεται «Καραβάνι του Φωτός» ως μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κρίση.

Έρευνα του Κέντρου Εφαρμοσμένων Σπουδών της Τουρκίας (CATS) με έδρα το Βερολίνο δείχνει ότι «υπάρχει μια πολύ σοβαρή αύξηση στην επιθυμία των Σύρων στην Τουρκία να πάνε σε τρίτη χώρα. Αυτή η ζήτηση, η οποία ήταν περίπου 15% στο παρελθόν και τώρα έχει αυξηθεί πάνω από 55%, επειδή αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης στην Τουρκία και επειδή φοβούνται μην τους στείλουν πίσω στη Συρία».

Ανησυχούν ότι αν έρθουν στην εξουσία τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταλήξουν σε συμφωνία με τον Άσαντ και θα τους στείλουν πίσω και γι’ αυτό προσπαθούν να φύγουν προς την Ευρώπη το συντομότερο δυνατό.

Υποστηρίζει ακόμη ότι μια μεγάλη μετακίνηση προσφύγων προς τα ελληνικά σύνορα δεν θα αποτραπεί από την κυβέρνηση για να μην υπάρξουν αντιρρήσεις από την κοινωνία».

«Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εντάσεις στα τουρκο-ελληνικά σύνορα στο εγγύς μέλλον. Με τη μάζα των προσφύγων να κατευθύνεται προς τα σύνορα λίγο πριν από τις εκλογές, οι αντιδράσεις της τουρκικής κοινωνίας τόσο κατά των Σύρων όσο και της έλλειψης αλληλεγγύης της Ευρώπης θα ενταθούν. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αντίληψη του τύπου ‘Ζήτω οι Σύροι φεύγουν, ας τους σκεφτεί τώρα η Ευρώπη’. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Πατέρας μαχαίρωσε τον γιο του

Τροχαίο - Ακράτα: ζευγάρι οι νεκροί της φονικής καραμπόλας (εικόνες)

Ηράκλειο: πολύτεκνος πατέρας βίαζε την 7χρονη κουνιάδα του!