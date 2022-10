Κοινωνία

ΑΤ Ομόνοιας: Η απάντηση της 19χρονης για τη “φαντασίωση”

Η δικηγόρος της 19χρονης που κατήγγειλε βιασμό από δύο αστυνομικούς, απαντά στις δηλώσεις περί "φαντασίωσης" της κοπέλας.

Μέσω της δικηγόρου της η 19χρονη απαντά στους ισχυρισμούς των δύο αστυνομικών τους οποίους καταγγέλλει για ομαδικό βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας και στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της 19χρονης, Αλεξάνδρα Κρεμιζά, κάνει λόγο για συκοφάντηση και σπίλωση της υπόληψης και τις τιμής της κοπέλας, απαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια περί «φαντασίωσης» του φερόμενου θύματος.

Η δήλωση της δικηγόρου Αλεξάνδρας Κρεμιζά:

«Οι βιαστές (ειδικοί φρουροί της ομάδας ΔΙΑΣ), διά στόματος των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και των δηλώσεών τους στα ΜΜΕ, έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα κατασυκοφάντησης και σπίλωσης της τιμής, της υπόληψης και της εν γένει προσωπικότητας της 19χρονης φοιτήτριας που βίασαν μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας την 11/10/2022.

Η 19χρονη μετά τον ομαδικό βιασμό της, με την αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη που αυτή υπέστη, «μετατράπηκε» για τις ανάγκες της υπεράσπισης των δραστών, αλλά κυρίως για την υποβάθμιση της τραγικής, πρωτοφανούς (όσον αφορά τους δράστες και τον χώρο) ποινικά κολάσιμης πράξης, σε γυναίκα που δήθεν επιζητούσε να γνωριστεί για να συνευρεθεί μαζί τους, στη συνέχεια τους «παρέσυρε» στο Α.Τ. Ομόνοιας, που η ίδια είχε επιλέξει !!, όπου τελικά πέτυχε να ζήσει τη «φαντασίωσή της», που τόσο επιθυμούσε!!

Καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν τα παραπάνω αφού οι δράστες επικαλούμενοι την ιδιότητά τους ως «φυλάκων» της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της κοινωνίας, όπως μετ’ επιτάσεως της επαναλάμβαναν, την έκαναν να νιώσει ασφαλής και την προσέλκυσαν στο Α.Τ. Ομόνοιας, στο οποίο δήθεν θα την ξεναγούσαν.

Η 19χρονη ποτέ της δεν διανοήθηκε ότι θα ακολουθούσαν τα όσα έπραξαν εις βάρος της μέσα στον χώρο του Α.Τ. Ομόνοιας.

Η υπόθεση αυτή μόλις ξεκίνησε, η κοινή γνώμη, οι καθημερινοί άνθρωποι, η κοινωνία μας, αντιλαμβάνονται απολύτως τι συνέβη, συμπαρίστανται στο θύμα, γελούν και αγανακτούν με τους γελοίους και συκοφαντικούς αυτούς ισχυρισμούς και αναμένουν την απόδοση δικαιοσύνης στις δικαστικές αίθουσες».

