Βραζιλία: Δολοφόνησαν influencer μέσα στο σπίτι της

Η γνωστή Βραζιλιάνα influencer Nubia Cristina Braga βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην περιοχή Σάντα Μαρία, στην πόλη Αρακάου της Βραζιλίας, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Jam Press.

Η Nubia, η οποία είχε σχεδόν 60.000 followers στο Instagram, λίγο μετά την επιστροφή της από το κομμωτήριο, δέχτηκε πυροβολισμούς από δύο άνδρες.

Μόλις την εντόπισαν, άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας την πολλές φορές και στη συνέχεια διέφυγαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έφτασαν με μηχανάκι και μπήκαν στο σπίτι από την πόρτα η οποία φέρεται να ήταν ανοιχτή.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την Braga να κείτεται νεκρή σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με την New York Post, η ταυτότητα και το κίνητρο των εκτελεστών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Η Braga ονειρευόταν να γίνει μια μέρα παγκοσμίου φήμης σταρ του Instagram. Η Βραζιλιάνα ανέβαζε συχνά περιεχόμενο σχετικό με τα ταξίδια, την ομορφιά και τη μόδα και μάλιστα είχε το δικό της κατάστημα ρούχων.

