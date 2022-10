Κοινωνία

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν προσωρινά, για τη διεξαγωγή του «9ου Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (23/10) στο Χαλάνδρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «9ος Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς» .

Ειδικότερα από τις 07.00΄έως τις 12.00΄ θα πραγματοποιηθούν προσωρινές, τμηματικές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους εξής δρόμους:

Βασιλέως Γεωργίου Β΄(κατεύθυνση προς Κολοκοτρώνη) - δεξιά Κολοκοτρώνη - αριστερά Ανδρέα Γκίνη - αριστερά Κ. Βάρναλη - δεξιά Προφ. Ηλία - Θέατρο Ρεματιάς - Ροδοδάφνης - λοξώς δεξιά Κορυτσάς - τέρμα Κορυτσάς δεξιά μέσω χωμάτινου μονοπατιού Πάρνηθος - δεξιά Κηφισού - Ευρίπου - δεξιά Λ. Πεντέλης - δεξιά Γραβιάς - Ηρώδου Αττικού - δεξιά Δάφνιδος - αριστερά Δάσους - Ηρώδου Αττικού - Πλατεία Δούρου - αριστερά Α. Παπανδρέου δεξιά Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

