BCL: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή την Σάσαρι

Την πρώτη ευρωπαϊκή του νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντιναμό Σάσαρι, στο PAOK Sports Arena.

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ έφτασε απόψε στο πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό ροζ φύλλο αγώνα. Επικράτησε, στο PAOK Sports Arena, για τη 2η «στροφή» του Basketball Champions League, επί της Σάσαρι με 88-68.

Αμυντική ενέργεια- με σταθερή επιλογή τη ζώνη- επιθετικός πλουραλισμός και όμορφες συνεργασίες των παικτών του (17 ασίστ, 14 κλεψίματα), έφεραν τον «Δικέφαλο» σε θέση ισχύος.

Κορυφαίος στην επιτυχία του στο παρκέ ήταν ο Τζέιλεν Ράιλι (19 πόντοι, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζέιλεν Χαντς (17 πόντοι, 3 ασίστ), Γιανίκ Φράνκε (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νέιτ Ρένφρο (12 πόντοι, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τάιλερ Πόλι (12 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για τη Σάσαρι ήταν ο Οουσμάν Ντιόπ (15 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 35-43, 63-52, 88-68

Το ματς κρίθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε ολοκληρωτικά την εις βάρος του κατάσταση . Το -11 στο 18’ (30-41), με τη Σάσαρι να έχει τα ηνία χάρις την κυριαρχία της στη ρακέτα (23 ριμπάουντ , 8 εκ των οποίων ήταν επιθετικά, με τους «ασπρόμαυρους να είναι στα 12), ο «Δικέφαλος», με επιμέρους 21-4, το έκανε 51-45, στο 25’.

Στην πορεία των λεπτών η διαφορά για το σύνολο του Αρη Λυκογιάννη, με τους Ιταλούς να μην μπορούν να αντιδράσουν, είχε συνεχώς αυξητικές τάσεις, με το +20 (84-64, απόσταση που έμεινε μέχρι το φινάλε) στο 37’, να είναι η μέγιστη τιμή της.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοζνία-Ερζεγοβίνη), Μάρκες (Πορτογαλία), Γκράτσιν (Κροατία)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 13, Ντάρκο-Κέλι 7 (1), Ράιλι 19 (3), Τσιακμάς 3 (1), Χαντς 17 (3), Μαργαρίτης 5 (1), Πόλι 12 (2), Σλαφτσάκης, Χρηστίδης, Καμπερίδης, Σαλούστρος, Ρένφρο 12

ΣΑΣΑΡΙ (Πιέρο Μπούτσι): Τζόουνς 3, Ρόμπινσον 10, Κρούσλιν 9 (1), Γκαντίνι, Μπέντζιους 7 (1), Τζεντίλε, Ντιόπ 15, Ονουάκου 13, Νίκολιτς 11 (1)

