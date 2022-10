Αθλητικά

Ρεάλ - Ολυμπιακός: Τεράστιο “διπλό” για τους “ερυθρόλευκους” στην Μαδρίτη

Μεγάλη νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ο Ολυμπιακός, σε ματς για "γερά νεύρα".

Το πείσμα του Ολυμπιακού και το «κρύο αίμα» του Κώστα Σλούκα ώθησαν τον Ολυμπιακό σε ένα τεράστιο «διπλό» στη Μαδρίτη, δίνοντας συνέχεια στο αήττητό του στην εφετινή Euroleague (3-0). Η διείσδυση του Έλληνα γκαρντ, σε συνδυασμό με την προσποίηση στον Ταβάρες στα 5΄΄ για τη λήξη, έγραψαν το τελικό 89-87 για τους Πειραιώτες, οι οποίοι υποχρέωσαν τους Ισπανούς στη δεύτερη ήττα τους σε τρεις αγωνιστικές.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση για τον Σάσα Βεζένκοφ, με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 38-37, 62-63, 87-89

