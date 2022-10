Πολιτική

Oruc Reis: Από την Αττάλεια προς την Κύπρο το τουρκικό ερευνητικό

Έφυγε από το λιμάνι της Αττάλειας το τουρκικό ερευνητικό, το οποίο πλέει προς την Κύπρο.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis έφυγε από το λιμάνι της Αττάλειας και κατευθύνεται προς την Κύπρο, όπως φαίνεται στο Marine Traffic.

Το ερευνητικό της Τουρκίας κινείται νοτιοανατολικά με ταχύτητα 10 κόμβων.

Η Τουρκία είχε εκδώσει NAVTEX τον Σεπτέμβριο και είχε προαναγγείλει έρευνες στον κόλπο της Αττάλειας από το Oruc Reis από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 24 Μαρτίου του 2023.

