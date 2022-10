Κοινωνία

Κηφισός: Καραμπόλα και ουρές χιλιομέτρων από τα ξημερώματα (εικόνες)

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, μεταξύ των οποίων ένα φορτηγό, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην καραμπόλα, που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κηφισιά, γύρω στις 06:00 της Πέμπτης, ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, ασυνήθιστο για τα δεδομένα της ώρας.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από την σύγκρουση των οχημάτων.

Η καραμπόλα των οχημάτων προκάλεσε και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, Τα οχήματα που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού συναντούν δυσκολίες από το ύψος του κόμβου Αχαρνών μέχρι και το ύψος του κόμβου της Αττικής Οδού.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους της Αττικής





