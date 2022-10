Κόσμος

ΗΠΑ κατά Τουρκίας - Ρωσίας για τον κόμβο φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ είναι αντίθετες στην συνεργασία Τουρκίας και Ρωσίας για την δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου.

Την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου σε συνεργασία με την Ρωσία εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Βεντάντ Πατέλ, «(ως ΗΠΑ) παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να λάβουν μέτρα για να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας τους και να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ειδικότερα στην περίπτωση της Τουρκίας, συνεργαζόμαστε στενά μαζί της για να βοηθήσουμε τις δικές της προσπάθειες για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρθηκε στην Τουρκία και στο θέμα της επιβολής των κυρώσεων. «Εργαστήκαμε στενά με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να επιβάλουμε ένα σοβαρό και άνευ προηγουμένου κόστος στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, ελέγχων στις εξαγωγές και περιορισμών βίζας. Εξηγήσαμε στην Τουρκία και σε όλους τους συμμάχους και εταίρους μας ότι κανείς δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα ασφαλές καταφύγιο για παράνομες ρωσικές περιουσίες ή συναλλαγές, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», σημείωσε ο Βεντάντ Πατέλ.

Η Αμερικανίδα υφυπουργός Οικονομικών, Ελίζαμπεθ Ρόζενμπεργκ, η οποία είναι αρμόδια για θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά εγκλήματα και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επισκέφτηκε αυτή την εβδομάδα την Τουρκία.

Κατά την τρίμερη παραμονή της στην γειτονική χώρα, η κ. Ρόζενμπεργκ πραγματοποίησε επαφές με ομολόγους της από το τουρκικό υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής πλευράς, «αυτές οι συναντήσεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από την αποφυγή κυρώσεων και άλλες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες».

Ειδήσεις σήμερα:

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: οι ελληνικές θέσεις για τα μέτρα

Κηφισός: Καραμπόλα και ουρές χιλιομέτρων από τα ξημερώματα (εικόνες)