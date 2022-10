Κοινωνία

Χαϊδάρι: 597 σφαίρες βρέθηκαν σε κάδο ανακύκλωσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση και προβληματισμός από το εύρημα στον κάδο, με τους κάλυκες . Τι ερευνούν τώρα οι Αρχές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές, μετά την ανακάλυψη, μέσα σε κάδο ανακύκλωσης, στο Χαϊδάρι εκατοντάδων σφαιρών, για όπλα διαφόρων διαμετρημάτων.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σε κάδο επί της οδού Ηπείρου, βρέθηκαν συνολικά 597 κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για παλιές σφαίρες, αλλά για βλήματα που μπορούν να χρησιμοποιούν.

Τώρα οι αστυνομικοί αναζητούν σε ποιον ανήκουν οι σφαίρες και γιατί τις πέταξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι κάποιοι να "καθάριζαν" κάποιο σπίτι μετά απο τον θάνατο ενός ανθρώπου, να βρήκαν τις σφαίρες και να τις 'ξεφορτώθηκαν" στον κάδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη

Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: οι ελληνικές θέσεις για τα μέτρα