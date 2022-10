Κοινωνία

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: “οι φωτογραφίες του 28χρονου είναι πλήγμα για την οικογένεια του παιδιού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο δικηγόρος των γονιών για όσα φέρεται να έκανε στο παιδί, επί μήνες, ο κατηγορούμενος, την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του, αλλά και την κάλυψη στον 28χρονο από την μητέρα του.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Παντελής Βαμβακάς, Δικηγόρος της οικογένειας του 4χρονου αγοριού, που φέρεται να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά κατ΄ επανάληψη, από τον 28χρονο γιό της γυναίκας που το φρόντιζε, τις ώρες που εργάζονταν οι γονείς του.

Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 28χρονου, που ήταν παίκτης σε ποδοσφαιρική ομάδα και αυτήν την περίοδο είναι φαντάρος, δόθηκαν στην δημοσιότητα με διάταξη του Εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως «η κατηγορία αφορά ασελγείς πράξεις που φέρονται να έγιναν από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο».

«Δεν έχουμε βιασμό, έχουμε συνεχόμενες γενετήσιες πράξεις από τον φερόμενο ως δράστη σε βάρος του 4χρονου», ανέφερε ο κ. Βαμβακάς, σχετικά με την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνοντας πως δόθηκαν φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του 28χρονου στην δημοσιότητα παρότι δεν έχει συλληφθεί, αλλά «έχει ασκηθεί η σχετική ποινική δίωξη, γιατί είναι σοβαρό το αδίκημα».

Σχετικά με την αντίδραση της οικογένειας, που από μια ζωγραφιά του παιδιού οδηγήθηκε σε παιδοψυχολόγο και έτσι βρέθηκε η άκρη του νήματος, ο δικηγόρος της είπε πως «πρόκειται για δύο εργαζόμενους γονείς», τονίζοντας ότι «πλήττει την οικογένεια η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών… Σκεφθείτε να δει πάλι το παιδί την φωτογραφία με αυτό το πρόσωπο».

Σχετικά με την κάλυψη του 28χρονου από την μητέρα του, η οποία φέρεται να γνώριζε όσα έκανε στο 4χρονο και όχι μόνο να τον κάλυπτε, αλλά και να "φοβέριζε" το παιδί να μην αποκαλύψει το παραμικρό στους γονείς του, ο κ. Βαμβακάς σημείωσε πως «ο βαθμός της γνώσης για όσα συνέβαιναν και η μη αποκάλυψη τους, σημαίνει συμμετοχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη

Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)