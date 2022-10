Κόσμος

Βρετανία - Λιζ Τρας: οι τριγμοί στην κυβέρνηση και η μάχη για την παραμονή στην εξουσία

Η Τρας έχει δει το κύρος της να καταρρακώνεται, με την κοινή γνώμη να την απορρίπτει και βουλευτές από το ίδιο της το κόμμα να την αμφισβητούν.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας δίνει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, μετά την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησής της και την αντιπαράθεση που ξέσπασε χθες στο κοινοβούλιο μεταξύ βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Έξι εβδομάδες αφού αναδείχθηκε πρωθυπουργός της Βρετανίας, η Τρας έχει δει το κύρος της να καταρρακώνεται, με την κοινή γνώμη να την απορρίπτει και βουλευτές από το ίδιο της το κόμμα να την αμφισβητούν. Έχει ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψει σχεδόν το σύνολο του οικονομικού της προγράμματος –αφού αυτό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στις αγορές-- , έχει αποπέμψει τον υπουργό Οικονομικών της Κουάσι Κουάρτενγκ, και χθες Τετάρτη έχασε και την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν.

Η 42χρονη Μπρέιβερμαν εξήγησε ότι παραιτήθηκε επειδή χρησιμοποίησε τον προσωπικό της λογαριασμό μέιλ για να στείλει επίσημα έγγραφα.

Ωστόσο στην επιστολή παραίτησής της η πρώην υπουργός εξέφρασε «τη βαθιά της ανησυχία» για την προσήλωση της κυβέρνησης Τρας στην εφαρμογή των προεκλογικών της δεσμεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι «αθέτησε βασικές υποσχέσεις», κυρίως σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.

Εξάλλου οι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος διαπληκτίστηκαν ανοικτά στο κοινοβούλιο για το αν η ψηφοφορία επί νομοσχεδίου για το fracking αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Τρας.

Υπήρξαν μάλιστα πληροφορίες -οι οποίες στη συνέχεια διαψεύσθηκαν- ότι παραιτήθηκε η υπεύθυνη για την τήρηση της κομματικής πειθαρχίας στο Συντηρητικό κόμμα, η Γουέντι Μόρτον.

Βουλευτής των Εργατικών, ο Κρις Μπράιαντ, ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα εξηγώντας ότι έγινε μάρτυρας σκηνών «παρενόχλησης» βουλευτών των Συντηρητικών και αναγκαστικής ψήφου μεταξύ μελών του κυβερνώντος κόμματος. Ο υπουργός Ενέργειας Τζέικομπ Ρις- Μογκ απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς.

Αιμορραγία;

Η αποχώρηση της Μπρέιβερμαν αποτελεί την έναρξη μιας αιμορραγίας στην κυβέρνηση, όπως αυτή που αποδείχθηκε μοιραία για τον Μπόρις Τζόνσον τον Ιούλιο;

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πλήγμα για την Τρας, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα της κυβέρνησής της μετά την αποχώρηση του Κουάρτενγκ και την ακύρωση του οικονομικού της προγράμματος.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του κοινοβουλίου το μεσημέρι η Βρετανίδα πρωθυπουργός εμφανίστηκε μαχητική και υπερασπίστηκε την πολιτική της απέναντι στις αποδοκιμασίες της αντιπολίτευσης.

«Είμαι μαχήτρια και όχι ρίψασπις», τόνισε απαντώντας ερώτηση του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ο οποίος διερωτήθηκε «σε τι χρησιμεύει μια πρωθυπουργός οι δεσμεύσεις της οποίας δεν κρατάνε ούτε μία εβδομάδα;», απαριθμώντας όλα τα μέτρα που αναγκάστηκε να πάρει πίσω η Τρας.

Μερικοί βουλευτές των Συντηρητικών έχουν ζητήσει ανοικτά την παραίτηση της Τρας, ενώ άλλοι έχουν συζητήσει ποιος θα μπορούσε να την αντικαταστήσει.

Όταν ρωτήθηκε από το Times Radio η υπουργός Μεταφορών Αν- Μαρί Τρεβέλιαν αν η Τρας θα ηγηθεί του Συντηρητικού Κόμματος στις επόμενες εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για το 2024, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει».

Επιπλέον, μέλος της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος, που θέτει τους κανόνες για την επιλογή και αλλαγή του ηγέτη των Τόρις, δήλωσε ότι οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της, σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου του δικτύου ITV.

Η Επιτροπή 1922 αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα για να συζητήσει την κρίση ηγεσίας στους Τόρις, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV Πολ Μπραντ.

