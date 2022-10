Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Γιός και πρώην σύζυγος 53χρονου: Όπως έστρωσε… ας κοιμηθεί

Τι λένε αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Πως αντιδρούν στην προσπάθεια του βασικού κατηγορούμενου στην φρικτή υπόθεση, να επικοινωνήσει μαζί τους

Πληροφορίες που αναφέρουν πως ο 53χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, φέρεται εξοργισμένος με δηλώσεις που του αποδίδονται, μετέφερε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας πως ο 53χρονος, που από χθες κρατείται σε κελί με άλλους συγκρατούμενους, στις Φυλακές Γρεβενών, παρακολουθεί από την τηλεόραση εκπομπές και δελτία ειδήσεων που αναφέρονται στην φρικτή υπόθεση που έχει αποκαλυφθεί.

Σημείωσε ακόμη πως ο 53χρονος προσπαθεί επανειλημμένα να επικοινωνήσει τόσο με την πρώην σύζυγο του, όσο και με τον γιό του, μέσω του συνηγόρου του ή και απευθείας από το καρτοτηλέφωνο των φυλακών, ωστόσο οι κλήσεις του μένουν αναπάντητες, καθώς ο γιός και η πρώην σύζυγος του δεν θέλουν να έχουν πλέον την παραμικρή σχέση και επαφή μαζί του, διαχωρίζοντας πλήρως την στάση και την ζωή τους από την δική του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι έχει προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί μας… και τώρα τηλεφωνεί μέσα από την φυλακή. Όμως, δεν επιθυμούμε να έχουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί», αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους προς την εκπομπή «Το Πρωινό», η πρώην σύζυγος και ο γιός του 53χρονου.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν όσα δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος ενός των προφυλακισμένων για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, σχετικά με την σωματοδομή της 12χρονης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν ανεπτυγμένη» και πως «με όσα της έκαναν «”έγινε γυναίκα” πιο γρήγορα».

Στην ίδια εκπομπή, ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της μητέρας της 12χρονης, υποστήριξε πως στο μαγαζί του 53χρονου σύχναζαν αστυνομικοί, απόστρατοι αλλά και εν ενεργεία.

Η καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικαστηριακή ψυχολόγος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, μίλησε επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης, σχετικά με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

