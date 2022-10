Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια δύσκολη ημέρα για τα συναισθηματικά, αλλά και για τα οικονομικά έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος επεσήμανε πως «η Αφροδίτη, που είναι τα συναισθηματικά, έχει μια δύσκολη όψη».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη πως «η Σελήνη φεύγει από το Λιοντάρι και περνάει στην Παρθένο και ο Πλούτωνας, που είναι ο πιο “σκοτεινός” πλανήτης και φέρνει στην επιφάνεια δυσάρεστα γεγονότα, θα μας επηρεάζει λιγότερο», καταλήγοντας με την συμβουλή «αποφύγετε σήμερα να κάνετε μια αρχή σε μια δουλειά ή κάτι άλλο σημαντικό».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

