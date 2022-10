Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: τα αφιερώματα και οι συνεντεύξεις του Σαββατοκύριακου

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, που μας… βάζει στο κλίμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Οκτωβρίου στις 12:00:

Ο Μεξικανός άσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, που έχει αρχίσει εντυπωσιακά την πρώτη του σεζόν στη Super League, μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής, στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή του στην ελεύθερη τηλεόραση.

Μεγάλα αφιερώματα σε δύο θρύλους των Παγκοσμίων Κυπέλλων, τον Γερμανό Φραντς Μπεκενμπάουερ και τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, που μαζί με τον Μάριο Ζαγκάλο είναι οι μοναδικοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ τόσο ως παίκτες όσο και ως προπονητές.

Αποκλειστική συνέντευξη του σέντερ φορ της Εθνικής Ελλάδας, Βαγγέλη Παυλίδη, της ολλανδικής Αλκμάαρ, που μεταξύ άλλων αναλύει την προσεχή αντίπαλο της Ελλάδας στα προκριματικά του EURO 2024, Ολλανδία, που πηγαίνει στο Κατάρ με φιλοδοξίες.

Throw back στο Μουντιάλ του 1982 και τη ραψωδία του Ιταλού Πάολο Ρόσι στα ισπανικά γήπεδα, αλλά και σε αυτό το 1986 στο Μεξικό που καθιέρωσε τον Ντιέγκο Μαραντόνα ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων του 4ου ομίλου. Η κάτοχος του τίτλου Γαλλία, που είναι ξανά ένα από τα φαβορί, η θαυματουργή Δανία και τα αουτσάιντερ Αυστραλία και Τυνησία.





«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

