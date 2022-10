Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “βιαστικό” μωρό γεννήθηκε σε Κέντρο Υγείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Κέντρου Υγείας και η τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου αγοριού.

Το "θαύμα της ζωής" έζησαν γιατροί και νοσηλευτές στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης.

Μία γυναίκα, έφερε στον κόσμο με τη βοήθεια του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, ένα όμορφο μωράκι και η τρυφερή φωτογραφία που μοιράστηκαν στα social media, συγκινεί.

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν στη μάχη του τοκετού για να έρθει στο κόσμο το μικρό αγοράκι.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media, το Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας, που έγραφε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία του νεογέννητου μικρούλη: “Η μέρα μας ξεκίνησε με μια μεγάλη έκπληξη και για τη νεαρή μητέρα και για το μικρό της νεογέννητο αγοράκι. Συγχαρητήρια στο νοσηλευτικό προσωπικό και τις γιατρούς της εφημερίας που κατάφεραν να φέρουν στον κόσμο ένα όμορφο μωράκι. Μητέρα και νεογνό διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ”.

Πηγή εικόνας: Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Σταϊκούρας - Επίδομα θέρμανσης: προκαταβολή σε όσους πήραν και πέρσι το βοήθημα

Σοϊλού: Η Ελλάδα απ- ώθησε προς το θάνατο 70000 ανθρώπους σε 3 χρόνια