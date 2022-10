Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα “έσκισαν” τον ουρανό (εικόνες)

Για πρώτη φορά πέταξαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τα ελληνικά Rafale.

Για μία ώρα περίπου και μέσα από τέσσερις διαδοχικές διελεύσεις, μαχητικά της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων, διέσχισαν τον γαλάζιο ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για τον εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Με αυτή τους την παρουσία καταγράφεται και η ιστορική πρώτη πτήση, πάνω από τον αστικό ιστό της πόλης, των νέων μαχητικών αεροσκαφών 4++ Γενιάς Rafale EG και Rafale DG με τα χρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας. Μαχητικό του συγκεκριμένου τύπου εκτέλεσε τέσσερις διελεύσεις πάνω από την πόλη, από ανατολικά προς δυτικά, με το εθνόσημο στην άτρακτο.

Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν και τέσσερις διελεύσεις δύο μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5, τρεις φορές σε κλειστό σχηματισμό δυάδας και μία με διπλή ταχεία μοναδιαία διέλευση πάνω από την «καρδιά» της πόλης. Δύο ακόμη μαχητικά F-16 σε τέσσερις μεμονωμένες διελεύσεις, αλλά και ένα μαχητικό F-4E Phantom, με τρεις διελεύσεις, συμπλήρωσαν την παρουσία της ΠΑ της Ελλάδας πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις διελεύσεις από τις 12:30 μέχρι και τις 13:30 πραγματοποίησαν, επίσης, ένα μεταφορικό ελικόπτερο UH-1H Huey της ΑΣ (Αεροπορίας Στρατού), το τεμάχιο που είναι βαμμένο για τα 20 χρόνια της 1ης ΤΑΞΑΣ, 1998-2018, όπως και ένα ελικόπτερο SH-60 Sea Hawk του Πολεμικού Ναυτικού.

Τις διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας άνωθεν της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου, είχε προαναγγείλει για τη σημερινή ημέρα, μέσα από δημόσια ενημέρωση, το ΓΕΑ.

