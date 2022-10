Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: έχουμε έναν γείτονα που έχει εκδώσει ρητά “casus belli”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την "ενσυναίσθηση" της Ελλάδας στο λαό της Ουκρανίας, καθώς και η χώρα μας έχει έναν γείτονα που την απειλεί, μίλησε μεταξύ άλλων με τον Λιθουανό ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι σε κάθε αναθεωρητική ιδεολογία που θέλει να καταστρέψει την τάξη πραγμάτων που υπερασπίζεται η ΕΕ», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκ (Gabrielius Landsbergis). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δένδιας τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το παράνομο και ανυπόστατο «μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας.

Παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, Ελλάδα και Λιθουανία μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία, σημείωσε ο κ. Δένδιας, καθώς και οι δύο χώρες βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και κοινά προβλήματα. «Μια τεράστια πρόκληση και για τους δύο είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε. «Μια κατάφωρη παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής και του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του για την επίσκεψή του στο Κίεβο, από όπου επέστρεψε σήμερα το πρωί. «Έζησα - για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα - την κατάσταση στην οποία ζουν οι Ουκρανοί λόγω των βομβαρδισμών», ανέφερε και υπενθύμισε πως η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, έλαβε χώρα στο καταφύγιο του υπουργείου Εξωτερικών.

«Τον διαβεβαίωσα ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για τη στήριξη της Ουκρανίας, δηλαδή για την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και για την από κοινού αντιμετώπιση του αναθεωρητισμού», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Ενός αφηγήματος με το οποίο έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στην ιστορία τους, τόσο η Λιθουανία όσο και η Ελλάδα. Έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πολιτικές σαν αυτή που το Κρεμλίνο εφαρμόζει τώρα στην Ουκρανία».

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε αυτό που τόνισε και χθες στο Κίεβο, ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, «διότι και η Ελλάδα έχει στα ανατολικά ένα μεγάλο και ισχυρό γείτονα. Ένα γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου, casus belli ρητά εναντίον της πατρίδας μας».

«Ένα γείτονα που ζητά την αποστρατικοποίηση τμήματος της επικράτειάς μας , που έχει συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις απέναντι από τα νησιά μας, που διεκδικεί τμήμα μέρος του εδάφους μας ως δικό του, που λέει ότι μπορεί να έρθει ξαφνικά μέσα τη νύχτα. Ένα γείτονα που μας λέει ότι αν δεν δεχτούμε αυτά τα οποία μας λέει, θα έχουμε την τύχη της Ουκρανίας».

«Η ελληνική κοινωνία μπορεί εύκολα να καταλάβει έναν λαό, ο οποίος μάχεται για την ανεξαρτησία και την εδαφική του κυριαρχία», ανέφερε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε ακόμη το ζήτημα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, μια απειλή που, όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας, αντιμετώπισαν και οι δύο χώρες, καθώς και η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η Ελλάδα συμμερίζεται τις ανησυχίες της Λιθουανίας για τον πυρηνικό σταθμό στο Αστραβέτς (Astravyets) της Λευκορωσίας, καθώς είναι μόλις 50 χιλιόμετρα από το Βίλνιους.

«Έχουμε ανάλογες ανησυχίες αναφορικά με την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού με ρωσική τεχνολογία στο Ακούγιου της Τουρκίας, σε μια σεισμογενή περιοχή», σημείωσε.

«Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί τη Λιθουανία ως ένα χρήσιμο και κρίσιμο εταίρο, στην προσπάθειά μας για την αμοιβαία προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας, με μια στέρεη βάση, κοινές αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί το κοινό μας σπίτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση», επεσήμανε. «Αυτές οι αρχές εκφράζονται από το Διεθνές Δίκαιο, ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στο σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών του κόσμου».

Ακόμη ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την συμμετοχή της Λιθουανίας στην UNFICYP, την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Υπενθύμισε τέλος ότι με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τη Λιθουανία τον περασμένο Ιούνιο, ενώ πολύ σύντομα θα την επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ελλάδα & Λιθουανία θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί με εταίρους & συμμάχους για τη στήριξη της ????, την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου, των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ & την αντιμετώπιση του αναθεωρητισμού, με τον οποίο έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τόσο η ???? όσο και η ????. pic.twitter.com/Am2C46W4ed — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 20, 2022

Λιθουανός ΥΠΕΞ: Η Λιθουανία έχει στρατηγικό συμφέρον από ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Αν. Μεσόγειο

«Η Λιθουανία έχει στρατηγικό συμφέρον από ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Αν. Μεσόγειο», υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκ. Ανέφερε ότι Λιθουανία και Ελλάδα είναι στενοί σύμμαχοι στη διαφύλαξη της δημοκρατίας και της τάξης απέναντι σε κανόνες.

«Την περασμένη χρονιά οι Έλληνες γιόρτασαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης για τη Λιθουανία». Επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι αγαπημένος προορισμός των Λιθουανών για τουρισμό και ο ίδιος έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές ως τουρίστας, όμως τόνισε πως υπάρχει χώρος για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

«Η Ευρώπη έχει κλονιστεί από το βάναυσο πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία», σημείωσε και πρόσθεσε: «Για τους 'Έλληνες, η Μαριούπολη δεν είναι μόνο πόλη στο χάρτη της Ουκρανίας, αλλά τραγικό σύμβολο της βαναυσότητας. Η ελληνική κοινότητα έχει υποστεί τραγικές απώλειες. ιδιαίτερα από την βάναυση ρωσική ωμότητα».

«Θα πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και να στηρίξουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους το λαό της Ουκρανίας στον αγώνα τους για ελευθερία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Επί δεκαετίες επικρατούσε στη Δύση η εσφαλμένη εντύπωση ότι δε μπορούσαμε να έχουμε ένα οικοδόμημα ασφάλειας χωρίς δυνατές σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά φέτος η Ευρώπη πήρε ένα σκληρό μάθημα, των ολέθριων συνεπειών αυτής της ενεργειακής εξάρτησης».

Σημείωσε ακόμη πως οι διεθνείς κυρώσεις έχουν πολλές και χειροπιαστές συνέπειες και τώρα είναι η στιγμή να επιταχύνουμε και να διευρύνουμε τις κυρώσεις και όχι να τις μειώσουμε. Θα πρέπει ακόμη να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στο Ιράν, επεσήμανε και τόνισε πως «δε μπορεί να περάσει απαρατήρητη η ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια απολυταρχικών καθεστώτων που θα ακολουθήσουν τα βήματα της Ρωσίας και θα προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν τους παγκόσμιους κανόνες».

Υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί ένας κοινός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, επεσήμανε ότι τα σύνορα Ελλάδας και Λιθουανίας «είναι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και δεχόμαστε πολύ σοβαρές μεταναστευτικές πιέσεις.

«Εκτιμούμε πάρα πολύ τη στήριξη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της υβριδικής επίθεσης που δεχτήκαμε από το καθεστώς Λουκασένκο, που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό», συμπλήρωσε.

Υποδέχτηκα σήμερα @GreeceMFA τον ΥΠΕΞ Λιθουανίας @GLandsbergis. Στο επίκεντρο των συνομιλιών: η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και του συντονισμού ????-???? σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, η χθεσινή επίσκεψή μου στο Κίεβο, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η Ανατολική Μεσόγειος. pic.twitter.com/nr8Bpt6kne — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Γιός και πρώην σύζυγος 53χρονου: Όπως έστρωσε… ας κοιμηθεί

Ηράκλειο: Στη φυλακή... 7 χρόνια μετά το βιασμό της συζύγου του!

Βορίδης για βιαστές ανηλίκων: χημικός ευνουχισμός ως όρος για πρόωρη αποφυλάκιση