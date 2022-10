Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Παραπομπή σε δίκη των δύο ψαράδων ζητά η εισαγγελέας

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας.

Να δικαστούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, ζητεί η αρμόδια εισαγγελέας Χαλκίδας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Για την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης ανακοίνωση εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βασίλης Λεμπέσης, Κώστας Παπαδάκης και Μανώλης Φωτάκης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των συνηγόρων έχει ως εξής:

«Με την από 17.10.2022 πρότασή της με αριθμό πρωτοκόλλου 257/2022 η αρμόδια εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας προτείνει την παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων για την δολοφονία του ΣήφηΒαλυράκη στις 24.1.2021 στην Ερέτρια.

Η εισαγγελική πρόταση ζητά να παραπεμφθούν οι δράστες ως κατηγορούμενοι ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κρίση αρμόδιου άμεσα για την υπόθεση εισαγγελικού λειτουργού που χαρακτηρίζει ως σοβαρές και επαρκείς τις ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος από τους δράστες. Μόνη αντίθετη άποψη έχει εκφρασθεί από τον ελεγχόμενο ήδη ποινικά και πειθαρχικά εισαγγελέα που αρχικά είχε θέσει στο αρχείο την υπόθεση.

Άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι από σωρεία ευρημάτων και στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία τεκμηριωμένα εκθέταμε και αξιολογούσαμε, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι ο θάνατός του δεν οφείλεται σε ατύχημα, αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με δράστες τους κατηγορούμενους.Και αναδεικνύονται σοβαρά ερωτηματικά για την ορθότητα της αντικατάστασης της προσωρινής τους κράτησης τους παρά τη σοβαρότητα των στοιχείων και του αδικήματος μόλις έναν μήνα μετά την επιβολή της και το μήνυμα που αποπνέει.

Με πλούσιο και εμπεριστατωμένο σκεπτικό η εισαγγελέας κ. Γνεσούλη αξιολογεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, αναδεικνύει τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος και την αξιοπιστία των κρίσιμων αυτοπτών μαρτύρων κατηγορίας και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών και τεχνικών εκθέσεων ενώ με πληρότητα αποδομεί και διαψεύδει όλους τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν.

Μετά από αυτό αναμένουμε την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και τον γρήγορο προσδιορισμό της δίκης».





