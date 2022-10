Κοινωνία

Επεισόδια και χημικά στη φοιτητική πορεία (εικόνες)

Φοιτητική πορεία και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Πορεία φοιτητών και στη Θεσσαλονίκη, λόγω της πτώσης του φοιτητή από το παράθυρο.

Επεισόδια είχαμε το πρωί κατά την διάρκεια της φοιτητικής πορείας. Αστυνομικοί και φοιτητές συγκρούστηκαν όταν ζητήθηκε από τους συγκεντρωμένους να πραγματοποιήσουν την πορεία σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Φοιτητές προσπάθησαν να βγουν στην Πανεπιστημίου για να πραγματοποιήσουν πορεία και εμποδίζονται από τους αστυνομικούς...

Εκείνη τη στιγμή έγινε χρήση χημικών, ενώ αστυνομικός φαίνεται να χτυπάει με την ασπίδα του διαδηλωτή ο οποίος μπερδεύεται στα κάγκελα και πέφτει κάτω... Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί στο κεφάλι...

Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν και πάλι και προσπάθησαν να κάνουν πορεία.

"Έξω η αστυνομία από την πορεία", φώναζαν οι διαμαρτυρόμενοι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλοιό γύρω από τους συγκεντρωμένους και να τους περιορίσουν στην μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στην Πανεπιστήμιου δημιουργήθηκε χάος με αυτοκίνητα, μηχανάκια, διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Οι φοιτητές πραγματοποίησαν την πορεία κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρχαν αρκετές εντάσεις και μικροεπεισόδια.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ιδρύματα και τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φοιτητική πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της αστυνομίας στο campus και για τον τραυματισμό φοιτητή, που έπεσε από το παράθυρο αμφιθεάτρου της Νομικής Σχολής, στη διάρκεια διεξαγωγής μαθήματος.

Οι φοιτητές, μέλη του σχήματος των ΕΑΑΚ και σχημάτων του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και πορεύτηκαν προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η πορεία κατέληξε μπροστά από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ.

Βίντεο: grtimes.gr, protothema.gr