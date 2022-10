Πολιτισμός

Χάρης Καμπουρίδης: Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός Τέχνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος ιστορικός Τέχνης, Χάρης Καμπουρίδης. Η τελευταία επιθυμία του. Το έργο που αφήνει πίσω του.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 72 ετών, τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης, Χάρης Καμπουρίδης. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω του προσωπικού του προφίλ στο facebook όπου τα οικεία του πρόσωπα ανακοίνωσαν τον θάνατό του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και σύμφωνα με την επιθυμία του ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύθηκε, είχε εκφράσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί.

Ποιος ήταν ο Χάρης Καμπουρίδης

Ο Χάρης Καμπουρίδης σπούδασε στις Φιλοσοφικές Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν. Από το 1981 δημοσίευσε πληθώρα δοκιμίων και μελετών σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Διατέλεσε τεχνοκρίτης στον αθηναϊκό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο (με πιο πρόσφατη την εφημερίδα «Τα Νέα»), μέλος ερευνητικών ομάδων, επιστημονικών και καλλιτεχνικών επιτροπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διοικητικών συμβουλίων της Διεθνούς Ενώσεως Σημειωτικών Σπουδών, της Εταιρείας Ελλήνων Τεχνοκριτών, της Τέχνης Θεσσαλονίκης κ.ά.

Έλαβε μέρος σε επιστημονικά συμπόσια, όπως στο Άαχεν, στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στη Βουδαπέστη, στη Γάνδη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο. Ήταν διευθυντής από το 1975 έως το 1982 του διεθνούς περιοδικού για τη Σημειωτική «Κώδικας/Code» και σειράς συναφών τομών που εκδόθηκαν στη Γερμανία. Το 1983 εξελέγη εθνικός επίτροπος ζωγραφικής για την Μπιενάλε Σάο Πάολο. Δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα με την ίδρυση εταιρείας μελέτης της νεοελληνικής τέχνης.

Σχετικό Άρθρο

Τα δάκρυα του Πύρρου Δήμα για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: «Λύγισε» ο Πύρρος Δήμας - «Δεν θα αντέξω να πάω στην κηδεία» (βίντεο)

14.10.2022, 18:40

Υπήρξε, επίσης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης (Ρόδος), σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης (1990-94), επίκουρος καθηγητής Επικοινωνιολογίας (1992-95) στο ΑΠΘ, μέλος της Academia Europaea, υποψήφιος διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργανωτής / επιμελητής πολλών μουσειακών εκθέσεων και συγγραφέας βιβλίων για την ελληνική ζωγραφική, ενώ διατηρούσε μεγάλη αγάπη για την φωτογραφία.

Η ανακοίνωση του θανάτου του

«Με ιδιαίτερη θλίψη σας αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ. Ο ΧΑΡΗΣ μας έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τις πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 72 ετών.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και σύμφωνα με την επιθυμία του.

Η σελίδα του θα συνεχίσει να ενημερώνεται τις προσεχείς ημέρες ως ένδειξη σεβασμού, μνήμης και τιμής από τα πολύ στενά και αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Χάρης είχε δηλώσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί το σώμα του και έπειτα να σκορπιστούν οι στάχτες στον Ίασμο, επάνω από τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες Ροδόπης-Κομοτηνής. Όπως έλεγε, ήθελε «[…]πριν φύγει το καλοκαίρι ένα τελευταίο μπάνιο στα ρέοντα νερά των παιδικών κολυμβητικών αναμνήσεων και ψαρέματος, κάτω από τη λιθόκτιστη γέφυρα 17ου αιώνα του Ίασμου και εκεί ανάμεσα στα παλαιοχριστιανικά ερείπια προσδοκώ ένα νέο βάπτισμα ως μήνυμα αναγέννησης αλλά και μία συναρπαστική αντάμωση με τους ήρωες των παιδικών μου αναμνήσεων, τον Χάκλμπερι Φιν και τον Τομ Σογιερ […]»

Καλό σου ταξίδι, Χάρη Μας…!!! Καλή μας αντάμωση….»

Η Λίνα Μενδώνη "αποχαιρετά" τον Χάρη Καμπουρίδη

«Με την ευρύτατη γνώση του, τη βαθιά του παιδεία, την ευγένεια, τη λεπτότητα και τις υψηλού επιπέδου ικανότητες στην οργάνωση σημαντικών και ελκυστικών γεγονότων που να προβάλλουν την τέχνη, ο Χάρης Καμπουρίδης υπήρξε από τους ανθρώπους που ταυτίστηκαν με την πορεία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του ήταν μεγάλο. Τεχνοκριτικός, συγγραφέας, αρθρογράφος, επιμελητής εκθέσεων, δάσκαλος, στήριξε με το έργο του, τις απόψεις του, το κύρος του, τους ελληνικούς θεσμούς και τη νεοελληνική τέχνη, την οποία μελέτησε και ανέδειξε με όλες του τις δυνάμεις. Το έργο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Πινακοθήκη Ρόδου.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, εγκαινιάστηκε στην Καλαμάτα η έκθεση «Θησαυροί Ζωγραφικής στην Καλαμάτα από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου», που παρουσιάζει έργα μερικών από τους κορυφαίους Ελληνες δημιουργούς, από τη συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης της Ρόδου.

Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πολλές φορές, επί πολλά χρόνια, και πάντοτε εκτιμούσα τη σοβαρότητα, την εγκυρότητα και το πάθος που τον χαρακτήριζε. Η απώλεια του Χάρη Καμπουρίδη αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την ελληνική τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό. Το έργο που μας αφήνει θα συνεχίσει να αποτελεί ανάμνηση της αγάπης του για τις εικαστικές τέχνες και τους Ελληνες καλλιτέχνες. Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στους φίλους του.»

ΕΣΗΕΑ: Καλό ταξίδι Χάρη

Το δικό της «αντίο» στον Χάρη Καμπουρίδη θέλησε να πει και η ΕΣΗΕΑ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του κριτικού εικαστικών Χαράλαμπου (Χάρη) Καμπουρίδη, ο οποίος “έφυγε” σήμερα από τη ζωή.

Ο Χάρης Καμπουρίδης γεννήθηκε το 1950 στην Κομοτηνή. Σπούδασε Βυζαντινό και Νεοελληνικό Πολιτισμό στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Επικοινωνιολογία και Ιστορία της Νεώτερης Τέχνης στο Aachen Hochschule. Η διαδρομή του στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1975, με τη συνεργασία του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» ως κριτικός εικαστικών. Παράλληλα, είναι ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού «Κώδικας» καθώς και του διαδόχου του το 1979 “Code”. Από το 1980 έως το 1984 εργάζεται ως σύμβουλος ή ομιλητής στις σειρές «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» (ΕΡΤ1-2). Από το 1985 έως το 1988 συνεργάζεται με το Γ’ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ενώ το 1990 με την ΕΡΤ1 και τη διετία 1990-1991 με το Α’ Πρόγραμμα. Είχε, επίσης, συνεργασίες για πολλά χρόνια με τα περιοδικά «ΑΝΤΙ», «ΖΥΓΟΣ», «ΤΕΤΑΡΤΟ», «ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ», «ARTMAGAZINE» και «RAM». Από το 1985 και έως τη συνταξιοδότησή του διετέλεσε κριτικός εικαστικών της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ».

Παράλληλα ο Χάρης Καμπουρίδης διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καθώς και επιστημονικός ερευνητής του Υπουργείου Έρευνας, του Ιστορικού Αρχείου του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, του Πανεπιστημίου του AACHEN, της έδρας Βιομηχανικής Αισθητικής Πολυτεχνικής Θεσσαλονίκης, της έδρας Φιλοσοφίας του ιδίου πανεπιστημίου, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Αγροτικής Τράπεζας κ.α.

Τέλος, υπήρξε μέλος της “ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM EUROPAEA” (Salzburg), του Δ.Σ. του Συμβουλίου Πολιτιστικών Δικτύων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Εθνικής Πινακοθήκης και πλήθους άλλων επιτροπών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Χάρης Καμπουρίδης παρά τη λαμπρή σταδιοδρομία του παρέμεινε σε όλον του το βίο απλός, σεμνός και προσηνής. Η απώλειά του σκορπίζει λύπη στους φίλους και τους συνεργάτες του. Η ΕΣΗΕΑ δεν ξεχνά ότι πάντοτε και όποτε τον χρειάστηκε ο συνάδελφος με μεγάλη προθυμία βοήθησε ουσιαστικά και αφιλοκερδώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον αξέχαστο Χάρη Καμπουρίδη και συλλυπείται θερμά τον αδελφό και τη σύντροφό του».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Βρετανία: Η Λιζ Τρας ανακοίνωσε την παραίτησή της

Σοϊλού: Η Ελλάδα απ- ώθησε προς το θάνατο 70000 ανθρώπους σε 3 χρόνια