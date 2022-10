Κόσμος

Τουρκία: Συνελήφθησαν τρομοκράτες που προσπάθησαν να μπουν από την Ελλάδα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τους συλληφθέντες στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Με ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΑΜ ισχυρίζεται ότι συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων οι 2 μέλη του PKK/KCK/YPG και οι άλλοι 2 μέλη της οργάνωσης FETO (γκιουλενιστών) οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν στην Τουρκία από την Ελλάδα με παράνομα μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι 4 συνελήφθησαν στην περιοχή της Αδριανούπολης.

Λίγο νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δήλωσε ότι 150 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία τρία χρόνια στα σύνορα του Αιγαίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο υπουργός Εσωτερικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μετανάστευσης στην Άγκυρα και αναφερόμενος στο μεταναστευτικό κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ώθησε προς το θάνατο 69.375 ανθρώπους τα τελευταία 3 χρόνια.

«Το 2020-2021 και το 2022 σημειώθηκαν συνολικά 69.375 περιπτώσεις απώθησης προς το θάνατο στο Αιγαίο και στα δυτικά σύνορα. Ως αποτέλεσμα αυτής της απώθησης, 170 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 708 μετανάστες τραυματίστηκαν», ανέφερε.

Αναντολού: κατηγορεί ελληνικές αρχές για κακομεταχείριση μεταναστών

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Αναντολού, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ελλάδα έχει απωθήσει 61.737 μετανάστες πίσω στην Τουρκία από το 2020, εκ των οποίων 14.987 πέρα ??από τα χερσαία σύνορα. 152 μετανάστες που εκτέθηκαν σε αυτές τις απωθήσεις έχασαν τη ζωή τους και 200 ??τραυματίστηκαν.

Υποστηρίζει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που συνελήφθησαν στην Αδριανούπολη φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι παράτυποι μετανάστες που φέρεται να στάλθηκαν πίσω στην Τουρκία μέσω του ποταμού Έβρου από την Ελλάδα.

Το Αναντολού ισχυρίζεται ότι πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις επέστρεψαν δια της βίας τους παράτυπους μετανάστες που είχαν πιάσει τους τελευταίους μήνες μέσω του ποταμού Έβρου, κατά παράβαση της Σύμβασης της Γενεύης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.

Στις καταθέσεις τους, οι παράτυποι μετανάστες υποστήριξαν ότι τα ελληνικά συνοριακά στρατεύματα τους ξυλοκόπησαν και τους έστειλαν βίαια πίσω στην Τουρκία, ημίγυμνους, από τον Έβρο.

1. Ομάδα 4 ατόμων ισχυρίζονται ότι την προχθές απωθήθηκαν ημίγυμνοι στην Τουρκία από τα ελληνικά στρατεύματα.

Ο Mohamed Bilmadani, 49 ετών, μαροκινής υπηκοότητας, ο Nizar Yusuf Cebel, 32, συριακής υπηκοότητας, ο Haf?z Salim Muhammet, 42, με εθνικότητα Κουμπούτι, ο Ali Muhammet, 35 ετών, μαροκινής υπηκοότητας, ισχυρίστηκαν ότι πιάστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν από ελληνικές περιπολίες και ότι επιστράφηκαν αναγκαστικά στην Τουρκία αποσπώντας τα ρούχα και τα χρήματά τους.

Ο Cebel, ένα από τα μέλη της ομάδας, ισχυρίστηκε στον ανταποκριτή του Αναντολού ότι Έλληνες στρατιώτες τον χτύπησαν με σιδερένιους λοστούς.

«Αφού προχωρήσαμε για λίγο στα σύνορα, οι στρατιώτες μας έπιασαν. Μας χτύπησαν όλους, αλλά χρησιμοποίησαν βία εναντίον μου περισσότερο Με ποδοπάτησαν στην πλάτη. Με κλώτσησαν, μας χτύπησαν με σιδερένιους λοστούς. Μετά ήρθε η ελληνική αστυνομία και μας πήγε σε άλλο μέρος. Μας πήραν τα τηλέφωνα και τα ρούχα», είπε.

Ισχυριζόμενος ότι περίμεναν 2 μέρες στην Ελλάδα χωρίς φαγητό και νερό, ο Cebel είπε ότι δυσκολευόταν ακόμη και να αναπνεύσει από τις μελανιές και τους μώλωπες στο σώμα του ως αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού.

Ο Cebel είπε ότι Τούρκος στρατιώτης τον μετέφερε επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει.

Ο Cebel ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για τη βοήθειά τους.

2. Το πιο οδυνηρό από αυτά τα γεγονότα βιώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στην περιοχή Ύψαλα. 19 παράτυποι μετανάστες, των οποίων τα ρούχα πήραν και έσπρωξαν στην Τουρκία ελληνικές περιπολίες, δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στο κρύο και έχασαν τη ζωή τους.

Οι παράτυποι μετανάστες, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από την Ελλάδα και στάλθηκαν βίαια στην Τουρκία ημίγυμνοι, κατέφυγαν στο καφενείο του χωριού Kiremitcisalih στην περιοχή Uzunkopru της Αδριανούπολης στις 14 Νοεμβρίου 2018. Ημιγυμνοί και με τα σημάδια του ξυλοδαρμού στην πλάτη τους, 14 παράτυποι μετανάστες που κατέφυγαν στο χωριό νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο από τον χωροφύλακα αφού ζεστάθηκαν στη σόμπα του καφενείου και προμήθευσαν στους κατοίκους του χωριού φαγητό και ρουχισμό.

