Φωτιά σε κτήριο στον Πειραιά

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο του Πειραιά. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Πυροεσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμένο οίκημα επί του οδού Αθηνών 4 στο κέντρο του Πειραιά.

Στο σημείο της κατάσβεσης επιχειρούν 6 οχήματα με 14 πυροσβέστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιο παρακείμενο κτίριο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

