Βρετανία – Παραίτηση Τρας: Οι “μνηστήρες” της πρωθυπουργικής “καρέκλας”

Ποιοι «πλησιάζουν» τον πρωθυπουργικό θώκο, μετά την αποχώρηση της συντομότερης πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας. Η αντίδραση της Ρωσίας στην παραίτηση Τρας.

Ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου θα οριστεί έως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας.

«Θα είναι εφικτό να γίνει μια ψηφοφορία και να ολοκληρωθούν οι εκλογές μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου», είπε ο Μπρέιντι σε δημοσιογράφους.

Η διαδικασία εκλογής της Τρας στην ηγεσία από περίπου 170.000 μέλη του κυβερνώντος κόμματος διήρκεσε δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Ρίσι Σουνάκ και η Πένι Μόρντοντ, που διεκδίκησαν την ηγεσία στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές φέτος, πιστεύεται ότι θα θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα για την αντικατάσταση της Τρας.

Ο Μάικλ Γκόουβ δεν θα τεθεί υποψήφιος για την ηγεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Υποψήφιος για την αντικατάσταση της αντικαταστάτριάς του ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να είναι υποψήφιος στην αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος για να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας, η οποία παραιτήθηκε σήμερα, ανέφεραν οι Times.

«Κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

Μόσχα: Καταστροφική η αγραμματοσύνη της Λιζ Τρας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαιρέτισε σήμερα την αποχώρηση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Λιζ Τρας, λέγοντας ότι ήταν μια ντροπή για μια ηγέτιδα που θα μείνει στην ιστορία για την «καταστροφική αγραμματοσύνη» της.

«Η Βρετανία δεν έχει γνωρίσει ποτέ μια τέτοια ντροπή από πρωθυπουργό», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο ισχυρισμός περί αναλφαβητισμού φαίνεται να αναφέρεται στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει η Τρας στη Μόσχα λίγο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Σε μια συνάντηση με τον βετεράνο υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, φάνηκε να μπερδεύει δύο περιοχές της Ρωσίας με την Ουκρανία, προκαλώντας τον χλευασμό του Ρώσου διπλωμάτη και σε όλα τα talk shows της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

