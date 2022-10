Παράξενα

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήση από ζεύγη τουρκικών F16 στο Αιγαίο

Για ακόμη μια ημέρα συνεχίστηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε σήμερα, Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 17:22, πάνω από την Κίναρο στα 28.000 πόδια

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

