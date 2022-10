Αθλητικά

Μουντιάλ: Θρίλερ με την εξαφάνιση Ισπανού φιλάθλου που ξεκίνησε με τα πόδια για Κατάρ

Αγωνία για την εξαφάνιση Ισπανού φιλάθλου που ξεκίνησε απο τη Μαδρίτη με τα πόδια για το Κατάρ.Το τελευταίο στίγμα του κινητού του και η μαρτυρία φίλου του.

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του Ισπανού φιλάθλου, Σαντιάγκο Σάντσες, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μαδρίτη με σκοπό να φτάσει περπατώντας στο Κατάρ, τη χώρα που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο (20/11-18/12).

Μία απόσταση 11.000 χιλιομέτρων, μέσα από 15 χώρες, περνώντας και από την Ελλάδα.

Ξεκίνησε από το Σαν Σεμπαστιάν ντε λος Ρέγιες (σ.σ: Δήμος στη Μαδρίτη) τον περασμένο Ιανουάριο, διασχίζοντας τη Γαλλία μέσω Περπινιάν και Μονακό για να φτάσει στην Ιταλία μέσω των συνόρων που είναι κοντά στη Γένοβα. Από την Αλβανία έφτασε στην Ελλάδα και από εκεί στην Τουρκία και το Ιρακινό Κουρδιστάν. Χρειαζόταν να πάρει μόνο ένα πλοίο για να διασχίσει τον Περσικό Κόλπο και να φτάσει στο Κατάρ. Όμως, από τις 2 Οκτωβρίου η οικογένεια και οι φίλοι του δεν έχουν νέα του.

Η τελευταία επικοινωνία έγινε με ένα φίλο του, τον Σάντσες Κογκεδόρ, όπου ανέφερε την τοποθεσία που βρισκόταν, στα σύνορα του Ιρανικού Κουρδιστάν, μόλις 5 χιλιόμετρα από το Ιράν, γράφοντας σε μήνυμά του «όλα καλά».

«Τελευταία πόλη στο βόρειο Ιράκ, ένα βουνό με χωρίζει για να φτάσω στο Ιράν, την επόμενη χώρα πριν φτάσω στο Κατάρ» ήταν το τελευταίο μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Intsgram.

Έκτοτε δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής.

