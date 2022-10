Κοινωνία

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΑΤ Ομόνοιας (εικόνες)

Αφορμή στάθηκε η υπόθεση με την καταγγελία της 19χρονης για βιασμό από δύο αστυνομικούς.

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν έξω από το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, από μέλη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δικαιοσύνη για την 19χρονη», έγραφε ένα από τα πανό που σηκώθηκε έξω από το Τμήμα, ενώ ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους μαζί με τον Χρήστο Σπίρτζη ανέβηκαν στο κτίριο.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε δηλώσει πως περιμένει την άμεση διαλεύκανσή της.

