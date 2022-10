Παράξενα

Αστυνομικοί πήγαν να της κάνουν έξωση και τους επιτέθηκε με... μέλισσες (εικόνες)

Μια γυναίκα κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα… σμήνος μέλισσες ως όπλο εναντίον των αστυνομικών που πήγαν σε ένα σπίτι για να επιδώσουν μια διαταγή έξωσης.

Μια γυναίκα από τη Μασαχουσέτη κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα… σμήνος μέλισσες ως όπλο εναντίον των αστυνομικών που πήγαν σε ένα σπίτι για να επιδώσουν μια διαταγή έξωσης.

Το επεισόδιο αυτό, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν η Ρόρι Γουντς, μια 55χρονη επαγγελματίας μελισσοκόμος, έφτασε στο σπίτι αυτό στο Λονγκμίντοου, όπου οι αστυνομικοί είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία έξωσης. Η κατοικία αυτή, έξω από το Σπρίνγκφιλντ, ανήκε σε έναν άνδρα ο οποίος επί χρόνια μαχόταν στα δικαστήρια για να μην τον βγάλουν από το σπίτι. Υποστηριζόταν σε αυτήν την προσπάθειά του από ακτιβιστές κατά των εξώσεων, μεταξύ των οποίων ήταν και η Γουντς.

Όταν έφτασε στο σπίτι, γύρω στις 9.15 το πρωί, η Γουντς μετέφερε με το όχημά της κυψέλες και προσπάθησε να ανοίξει τα καπάκια για να απελευθερώσει τις μέλισσες. Ένας βοηθός σερίφη επιχείρησε να την σταματήσει, όμως καθώς οι εκνευρισμένες μέλισσες άρχισαν να βγαίνουν έξω και να τον τριγυρίζουν, οπισθοχώρησε. Εκείνη τότε έσπασε το καπάκι μιας κυψέλης, με αποτέλεσμα το σμήνος να βγει έξω. Πολλοί αστυνομικοί και θεατές του επεισοδίου τσιμπήθηκαν και ένας βοηθός σερίφη χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο μεταξύ, η Γουντς φόρεσε μια επαγγελματική στολή προστασίας και μετέφερε κυψέλες στην μπροστινή είσοδο του σπιτιού, για να εμποδίσει την έξωση. Σε εκείνο το σημείο, οι αστυνομικοί την συνέλαβαν.

«Στηρίζω το δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτύρονται ειρηνικά, όμως όταν ξεπερνούν τα όρια και θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό μου και το κοινό, σας υπόσχομαι ότι θα συλλαμβάνονται», είπε ο σερίφης της κομητείας Χάμντεν, Νικ Κότσι.

Η Γουντς, που ζει στο Χάντλεϊ της Μασαχουσέτης, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Λονγκμίντοου, αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες επίθεσης με επικίνδυνο όπλο και μία κατηγορία περί διατάραξης της τάξης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δηλώνει αθώα σε όλες τις κατηγορίες.

