Ειδικό δικαστήριο – Ράικου: Ο Παπαγγελόπουλος ήταν παρεμβατικός Υπουργός

Πολύωρη κατάθεση της πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών.

Ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, η κατάθεση της πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Ράικου, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών, όπου διεξάγεται για 8η ημέρα, η δίκη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

Υπενθυμίζεται ότι την κ. Ράικου διαδέχθηκε η Ελένη Τουλουπάκη, μετά την παραίτηση-αντικατάσταση της πρώτης.

Αναλυτικότερα, στην κατάθεσή της η κ. Ράϊκου, μεταξύ των άλλων ανέφερε:

«Τον Φεβρουάριο του 2017 ήμουν εισαγγελέας Διαφθοράς, ερευνούσαμε την υπόθεση της Novartis και με επισκέφθηκε στο γραφείο μου η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαπδάκου που διατεινόταν ότι είχε πολλά χρόνια σχέση με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο κι έλεγε ότι ήταν κολλητός της. Με ρωτούσε για την έρευνα, αν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, και στην αρνητική μου απάντηση απόρησε γιατί τα αγνοώ και αντέτεινε ότι υπάρχουν. Λίγες μέρες αργότερα, μου τηλεφώνησε ο κατηγορούμενος και του είπα τα ίδια».

Όπως εξήγησε, στις αρχές Μαρτίου 2017, την επισκέφθηκε ξανά η ίδια δημοσιογράφος, επαναφέροντας το ίδιο θέμα. «Όταν της είπα 'δεν υπάρχει κάτι, γιατί έχεις κολλήσει με αυτό το θέμα;' εκείνη μου είπε ότι υπάρχουν στοιχεία για το Βενιζέλο και τον Πικραμμένο. Ότι ο Βενιζέλος είχε off shore με τον επιχειρηματία Παναγιωτάκη και ότι υπήρχε βίντεο με τον Πικραμμένο ότι παίρνει χρήματα. Μου είπε ότι έχει στοιχεία. Της ζήτησα να μου τα φέρει. Δεν τα έφερε. Λίγες μέρες αργότερα, με πήρε ο κατηγορούμενος (κ. Παπαγγελόπουλος) και μου είπε: «Ακόμα δεν έχεις στείλει τη δικογραφία στη Βουλή;». Εγώ του είπα πως δεν μπορώ να το κάνω χωρίς στοιχεία. Μου είπε να στείλω και θα βρεθούν, και απάντησα ότι δεν είμαι αυτής της σχολής. «Κάτσε και θα δεις αν θα σου βγει σε καλό η σχολή σου» μου είπε και αισθάνθηκα ανησυχία και φόβο καθώς δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει».

Η κ. Ράικου, αναφέρθηκε στη συνέχεια στα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτηση της, περιγράφοντας ότι στις 23 Μαρτίου 2017 της τηλεφώνησαν από την εφημερίδα Documento και την ρώτησαν αν γνωρίζει ότι η ανακρίτρια Ηλιάνα Ζαμανίκα ισχυρίζεται ότι η εισαγγελέας Διαφθοράς απέκρυπτε στοιχεία.

Όπως συνέχισε η μάρτυς, «του είπα ότι δεν είναι έτσι το θέμα. Λίγο αργότερα με πήραν συνάδελφοι και μου είπαν για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ότι 'ανακρίτρια κατηγορεί γνωστή εισαγγελέα'. Βεβαιώθηκε ότι το σχέδιο εκτέλεσής μου ήταν σε πλήρη εξέλιξη επειδή αρνήθηκα. Μόνο ένας άφρων υπό αυτές τις συνθήκες θα έμενε στη θέση μου. Μετά από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος μου. Μέχρι τότε είχα 24 χρόνια υπηρεσίας και δεν είχα καμία πειθαρχική έρευνα. Ταλαιπωρήθηκα για τρία χρόνια» σημείωσε η κ. Ράικου.

Σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν απέδωσε κάποια από τις πειθαρχικές έρευνες, η μάρτυς απάντησε: «Μπήκαν όλες στο αρχείο».

Πρόεδρος: Πότε γνωριστήκατε με τον κ. Παπαγγελόπουλο;

Μάρτυρας: Το έτος 2000 όταν υπηρετούσαμε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόεδρος: Όταν έγινε υπουργός τον επισκεφθήκατε;

Μάρτυρας: Φυσικά και τον επισκέφθηκα, ως επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, καθώς το γραφείο της εισαγγελίας είχε μεγάλες ανάγκες σε ειδικούς επιστήμονες. Δεν πήγα ποτέ να δω τι κάνει ή να πιω καφέ μαζί του, αλλά για να συζητήσουμε θέματα υπηρεσιακά. Όταν πήγαινα εύρισκε ευκαιρία να με ρωτήσει για υποθέσεις που τον ενδιέφεραν.

Πρόεδρος: Επισκεπτόσασταν και άλλον υπουργό και μάλιστα συχνά;

Μάρτυρας: Όχι. Είχα επισκεφθεί τον κ. Κοντονή για αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Ήθελα να αποφύγω τον κατηγορούμενο.

Πρόεδρος: Στη Βουλή είπατε ότι είχατε επισκεφθεί αρκετές φορές τον κ. Κοντονή. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις συζητήσατε για τον Γιάννο Παπαντωνίου.

Μάρτυρας: Τον Μάρτιο μας ήρθαν κάποια στοιχεία για λογαριασμό στην Ελβετία και υποβάλλαμε αίτημα για δικαστική συνδρομή.

Πρόεδρος: Πάλι δικαστική συνδρομή; Γιατί εισαγγελέας διαφθοράς σε υπουργό για υπόθεση… Δε μπορούσατε να στείλετε έγγραφο;

Μάρτυρας: Είχαμε στείλει έγγραφα παλαιότερα για να έρθουν ειδικοί επιστήμονες. Δεν ερχόταν κανείς να βοηθήσει.

Πρόεδρος: Ήσασταν ένα χρόνο μαζί στο ίδιο γραφείο με τον κ. Παπαγγελόπουλο. Είχατε το θάρρος να πάρετε τηλέφωνο να ζητήσετε αυτό που θέλατε; Είχατε οικειότητα;

Μάρτυρας: Αν ήθελα, ίσως μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο. Οικειότητα τώρα… Τρεις μήνες είχαμε την υπόθεση. Είχαμε ανοίξει 36 λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων, είχαμε κάνει πολλές κινήσεις. Θυμάμαι, Φρουζή, Μανιαδάκη, Βουλίδη. Μας είχαν στείλει, μετά από δίκη μου επιμονή, οι αμερικανικές αρχές κάποια ενημερωτικά σημειώματα» ανέφερε η κ. Ράικου.

Πρόεδρος: Κατεύθυνση για πολιτικά πρόσωπα δώσατε στην έρευνα;

Μάρτυρας: Από την πρώτη στιγμή. Είχαμε μέσα στη δικαστική συνδρομή και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πρόεδρος: Σας είπε λέτε ο κατηγορούμενος «έχεις και παραέχεις στοιχεία»;

Μάρτυρας: Μου είπε «έχεις και παραέχεις στοιχεία, στείλε εσύ και θα το αναλάβει άλλος παρακάτω».

Πρόεδρος: Πως σας ήρθε να απαντήσετε κάτι τέτοιο; Ποια σχολή εννοούσατε; Εγώ θα έκλεινα το τηλέφωνο.

Μάρτυρας: Έτσι αντέδρασα εκείνη την ώρα. Ήταν έντονος ο τόνος του. Εγώ κατάλαβα ότι υπήρχε απαίτηση του για κατασκευή στοιχείων, γιατί το συνδύασα με την επίσκεψη της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου.

Πρόεδρος: Σας ζήτησε κάτι τέτοιο;

Μάρτυρας: Όχι δεν μου ζήτησε. Σας λέω ότι εξέλαβα ότι μου ζήτησε να κατασκευάσω στοιχεία για τη Novartis.

Πρόεδρος: Σας διαδέχτηκε η κυρία Τουλουπάκη. Θεωρούσατε ότι ήταν όργανο του κατηγορουμένου;

Μάρτυρας: Την επηρέασε και καθοδηγούσε την Ελένη Τουλουπάκη. Ο Παπαγγελόπουλος δεν ήθελε την έρευνα της Novartis, αλλά ήθελε πολιτικά πρόσωπα και μόνα τους δεν φυτρώνουν πολιτικά πρόσωπα.

Ερωτήσεις δέχτηκε η κ. Ράικου από την πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου και για τις αναφορές που υποβλήθηκαν από τρεις βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, σχετικά με τη μη τιμολόγηση φαρμάκων από τον τότε υπουργό υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Πρόεδρος: Ως τι εκλάβετε τις 3 αυτές αναφορές;

Μάρτυρας: Αφορούσε τιμολόγηση φαρμάκων της Novartis. Κυρίως. Προφανώς γι' αυτό ο συνάδελφος (εισαγγελέας Ελευθεριάνος) συσχέτισε με τη δικογραφία της Novartis.

Πρόεδρος: Τις εκλάβετε ως μηνυτήριες; Σε ποιο αδίκημα αναφερόταν;

Μάρτυρας: Ναι, ως μηνυτήριες, και αφορούσαν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου.

Πρόεδρος: Αναφερόταν υπουργός;

Μάρτυρας: Ήθελε έρευνα. Δεν πάει απευθείας στη Βουλή.

Πρόεδρος: Στο Google να ψάχνατε θα βλέπετε ποιος ήταν υπουργός..

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι να προέκυπτε ευθύνη υπουργού. Μπορεί να προέκυπτε ευθύνη των μελών των επιτροπών που εισηγούνται στον υπουργό τιμολόγηση φαρμάκων. Επειδή το βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τη Novartis, ο κ. Ελευθεριάνος έκρινε ότι πρέπει να συσχετισθεί.

Πρόεδρος: Είναι δικαιολογημένη που δεν απέστειλε αμελλητί η κυρία Τουλουπακη;

Μάρτυρας: Δεν καταγγελλόταν ευθέως υπουργός. Ήθελε έρευνα πριν.

Παράλληλα, σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας Όλγας Σμυρλή, εάν το επίμαχο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον κ. Παπαγγελόπουλο, ήταν παρέμβαση στο έργο της, η κ. Ράικου, απάντησε «να ερωτηθεί για αυτό ο κ. Παπαγγελόπουλος» και σε δεύτερη ερώτηση της εισαγγελικής λειτουργού εάν από την παρέμβαση αυτή ο κ. Παπαγγελόπουλος είχε κάποιο όφελος, η κ. Ράικου, απάντησε: «Εάν κάνει κάποιος παρέμβαση, κάποιο όφελος θα έχει».

Σε ερώτηση του μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου, συμβούλου Επικρατείας Παναγιώτη Τσούκα, σχετικά με τη γνώμη της κ. Ράικου για τον κ. Παπαγγελόπουλο, η μάρτυς απάντησε: «Ήταν παρεμβατικός σε πολλές υποθέσεις. Ήταν μια διαρκής κατάσταση παρεμβατικής συμπεριφοράς, πρωτόγνωρη σε μένα».

