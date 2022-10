Κοινωνία

Οι διαρρήκτες της Παιανίας είχαν… μακριά πλοκάμια (εικόνες)

«Πλούσια» ήταν η δράση της σπείρας τα μέλη της οποίας συνελήφθησαν στο Μαρούσι, μετά από διάρρηξη στην Παιανία και καταδίωξη στην Αττική Οδό.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 17-10-2022 στο Μαρούσι, 2 αλλοδαποί (43 και 34 ετών), για διακεκριμένη κλοπή και ληστεία, απείθεια και πλαστογραφία. Αναζητείται ο συνεργός τους.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες της 17-10-2022 οι κατηγορούμενοι παραβιάζοντας κεντρική θύρα οικίας στην περιοχή της Παιανίας αφαίρεσαν πλήθος αντικειμένων και διέφυγαν με αυτοκίνητο.

Κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) εντόπισαν το ανωτέρω όχημα στην Αττική οδό και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου ακολούθησε πεζή καταδίωξη των δραστών, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Αμαρουσίου όπου και συνελήφθησαν.

Κατόπιν σωματικής έρευνας και έρευνας στο αυτοκίνητο που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία

το χρηματικό ποσό των -1.700- ευρώ

πλήθος κοσμημάτων, γυναικείων τσαντών και ρολογιών

σπαθί

τόξο και φαρέτρα με δέκα βέλη

νομίσματα

ηλεκτρονικές συσκευές

Πολλά από τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από την οικία στην περιοχή της Παιανίας, καθώς αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα από τον ιδιοκτήτη τους.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση του Τ.Α. Αμαρουσίου, προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022, οι κατηγορούμενοι ενώθηκαν με σκοπό την τέλεση κλοπών από οικίες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Βοιωτίας.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας σε οικία, η οποία διαπράχθηκε τον μήνα Οκτώβριο στην περιοχή του Σχηματαρίου, όπου έγιναν αντιληπτοί από τον παθόντα και δεν δίστασαν να ασκήσουν βία προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πληθώρα κοσμημάτων, ρολογιών, ηλεκτρονικών συσκευών, τσαντών και γυαλιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ερευνάται η συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

