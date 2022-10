Οικονομία

ΟΗΕ για σιτηρά: Η αβεβαιότητα στη Μαύρη Θάλασσα αυξάνει τις τιμές

Την ανησυχία για την αύξηση των τιμών των σιτηρών, που προκαλείται από τα τεκταινόμενα στη Μαύρη Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ.

Οι αβεβαιότητες γύρω από τη συμφωνία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών αύξησαν ήδη την τιμή ορισμένων προϊόντων, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ, ζητώντας την παράτασή της ώστε να διατηρηθούν τα σημαντικά της οφέλη.

"Σε μια συγκυρία όπου η αβεβαιότητα κυριαρχεί στο εμπόριο, τα σήματα σημαίνουν πολλά", δήλωσε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, γενική γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

"Όταν δεν υπάρχει σαφήνεια, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί, και η κερδοσκοπία και η συσσώρευση κυριαρχούν", επέμεινε σε ανακοίνωση που συνοδεύει έκθεση των υπηρεσιών της σχετικά με την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά "απέκτησε εύρος. Η ουκρανική λιμενική δραστηριότητα αυξάνεται και μεγάλα φορτία σιτηρών μπόρεσαν να φθάσουν στις παγκόσμιες αγορές", υπενθυμίζει η UNCTAD σε έκθεση στην οποία αναφέρει έναν πρώτο απολογισμό της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία σταθεροποίησε και μετά μείωσε τις τιμές.

"Ωστόσο η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας λήγει σε έναν μήνα και μπροστά στην αβεβαιότητα που πλανάται όσον αφορά την ανανέωσή της, οι τιμές ορισμένων πρώτων υλών όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι αυξάνονται εκ νέου", σημειώνει η UNCTAD, όμως χωρίς αυτή την πρωτοβουλία "υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες".

Διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη με τη Ρωσία, που διαμαρτύρεται ότι δεν δικαιώνεται από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν από τη Μόσχα και το Κίεβο στις 22 Ιουλίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και της Τουρκίας.

Η πρώτη συμφωνία της Πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας επιτρέπει για 120 ημέρες τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών που παρέμεναν εγκλωβισμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο κείμενο έχει στόχο να διευκολύνει τις εξαγωγές ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις χώρες της Δύσης στη Ρωσία.

Στις συνομιλίες με τον ΟΗΕ "υπογραμμίσαμε τις ανησυχίες μας όσον αφορά την εφαρμογή της ρωσικής πλευράς της συμφωνίας, καθώς συνεχίζουμε να συναντάμε προβλήματα με τη ζωτικής σημασίας υλικοτεχνική υποστήριξη. Τα πλοία μας δεν γίνονται δεκτά στα ευρωπαϊκά λιμάνια εξαιτίας των κυρώσεων", δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη, σε ενημέρωση του Τύπου. "Δεν θα έλεγα ότι σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο κατά τις τελευταίες αυτές διαβουλεύσεις", πρόσθεσε.

Ο ΟΗΕ θα ήθελε η συμφωνία να ανανεωθεί για έναν χρόνο.

