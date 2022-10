Οικονομία

Ρεύμα: Μεγάλες μειώσεις στις τιμές για τον Νοέμβριο

Οι τελικές χρεώσεις θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων. Δείτε τις τιμές που δίνουν οι πάροχοι.



Μειωμένο κατά 33-35 % σε σχέση με τον Οκτώβριο είναι το τιμολόγιο της ΔΕΗ για την οικιακή κατανάλωση τον Νοέμβριο, που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα η χρέωση ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται ως εξής:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες τον μήνα: 39,7 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 59,5 τον Οκτώβριο).

Από 500 κιλοβατώρες και πάνω: 40,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 60,7 τον Οκτώβριο).

Νυχτερινό τιμολόγιο: 35,6 σεντς (από 55,4).

H Protergia ανακοίνωσε τιμή 0,395 η μεγαβατώρα με το πάγιο να διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Η Elpedison ανάλογα με το πρόγραμμα ανακοίνωσε τιμές ρεύματος από 0,38 ευρώ έως 0,4134 ευρώ. Χαμηλότερη κατά 35% σε σχέση με το τιμολόγιο του Οκτωβρίου είναι η χρέωση για τον Νοέμβριο που ανακοίνωσε η Ελίν. Συγκεκριμένα η τιμή του ρεύματος για τον επόμενο μήνα είναι 39,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (έναντι 59,9 τον Οκτώβριο), ενώ το πάγιο είναι 4,9 ευρώ.

Οι τελικές χρεώσεις θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων.

Αναμένονται οι ανακοινώσεις και των λοιπών προμηθευτών.

