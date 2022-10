Κοινωνία

Missing Alert: που βρέθηκε η 15χρονη αγνοούμενη

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια για το 15χρονο κορίτσι. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού"



Αίσια έκβαση είχε η αναζήτηση της 15χρονης που εξαφανίστηκε στις 24 Αυγούστου από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της 15χρονης, για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Αναστασίας Τ., 15 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Αναστασία Τ. βρέθηκε στην περιοχή του Μαραθώνα και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αναστασία Τ. και τους ανθρώπους που την φροντίζουν για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.»

