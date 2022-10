Life

Eurovision 2023: Και η Βουλγαρία αποσύρεται από τον διαγωνισμό

Η Βουλγαρία είναι η τρίτη χώρα που αποσύρεται φέτος από τον διαγωνισμό. Ποιες άλλες χώρες αποχώρησαν.

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision, που θα γίνει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας την άνοιξη του 2023, λόγω του κόστους συμμετοχής.

Η Βουλγαρία είναι η τρίτη χώρα που αποσύρεται φέτος από τον διαγωνισμό , μετά το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία λόγω του κόστους ένταξης στη λίστα με τους διαγωνιζόμενους.

Τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα πληρώνουν κάθε χρόνο ένα ποσό για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό - σαν τέλος συμμετοχής - το οποίο διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της χώρας.

Μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και την ανάληψη της Eurovision από την Βρετανία, το BBC ανακοίνωσε ότι σε μερικές χώρες ζητήθηκε να πληρώσουν περισσότερο για να καλύψουν την «διαφορά», καθώς η Ρωσία συνεισέφερε ενα πολύ σημαντικό οικονομικό κομμάτι στην παραγωγή.

