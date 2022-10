Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Παπαδόπουλος: Ίσως είναι πάνω από 213 αυτοί που επικοινώνησαν με το προφίλ της 12χρονης

Ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης.



Την υπεράσπιση κάποιων από αυτούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό θα αναλάβει ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝ1Τ1

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο για το αν αυτοί που συνομίλησαν με το προφίλ της 12χρονης είναι 213 ή αν είναι περισσότεροι, ενώ προς το παρόν όπως είπε είναι όλοι από την ίδια πλατφόρμα.

Όπως είπε πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που είναι ένα διαδικτυακό κέντρο γνωριμιών, δηλαδή οι χρήστες που έχουν μπει εκεί, έχουν μπει με σκοπό να βρουν ένα ενήλικο πρόσωπο με σκοπό την γνωριμία. Με την είσοδο στην πλατφόρμα πρέπει να δηλώσει κανείς ότι είναι άνω των 20 ετών για να κάνει χρήση της, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ανέφερε ακόμα ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση κάποιος έβαλε ένα πολύ μικρό παιδάκι, ανήλικο, μέσα σε ένα διαδικτυακό κέντρο γνωριμιών, χωρίς να γνωρίζουν οι χρήστες ότι πρόκειται για ανήλικο.

«Επικοινώνησαν μαζί μου μερικοί από τους 213 που μπήκαν στην πλατφόρμα και φοβούνται μην τυχόν παρεξηγηθεί το περιεχόμενο και το γεγονός της συνομιλίας τους με το συγκεκριμένο προφίλ, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν ήξεραν την ηλικία του», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε ότι «δεν ξέρουμε αν η συνομιλία που είχαν ήταν με την 12χρονη ή με άλλον χρήστη».

Όπως είπε δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο αν κάποιοι από αυτούς είχαν συναντηθεί με την 12χρονη.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η απλή συνομιλία δεν διώκεται ποινικά.

